俗話說「十年樹木，百年樹人」。但也無須百年，30年教改就讓國民黨3度痛失政權，而且可預見未來4年、8年，前途只會更加慘淡，因為白髮蒼蒼的支持者逐年凋零，而逐年成長的年輕族群在台獨史觀的課綱下學習成長，民進黨再貪腐無能，選票也進不了國民黨囊中，反而成就了柯文哲。倘若這只是國民黨存亡的問題也就罷了，但這個趨勢代表的是年輕人與中華民國漸行漸遠，代表的是兩岸問題和平解決的機會益趨渺茫，代表的是經濟困局與兵凶戰危將是台灣的日常，代表台灣沒有願景。因此，教改方向必須扭轉，錯誤必須更正。

教改的錯誤在108課綱中完全呈現。一是複雜的學習歷程造成校方及學生沉重的負擔，卻成了補教界新興產業，間接強化階級固化；一是刪減必修時數，弱化基礎知識，從文史到數理，全面性弱化學生競爭力；一是忽視傳統品德教育，強調個人權利，不提相對責任，破壞了人際和諧，製造了校園暴力。這3個惡果都是顯而易見的事實，但是執政黨享受台獨史觀的課綱紅利已久，絕不願輕言更動，甚至不惜以國家競爭力陪葬。因此大選期間，賴清德完全規避課綱議題，規避對禮義廉恥議題的表態。

國民黨雖知道教育重要，卻從不認為它是緊急事件，更沒有蔡英文總統上任後於2016年5月21日發布的第一道行政命令就是「暫停課綱微調」的敏銳度，因循苟且至今，追悔莫及。國民黨身為始作俑者與最大苦主，不能任由事態惡化下去。雖沒有了中央政權，但不是還有14位地方諸侯嗎？沒有了行政權，但還是立法院最大黨。何況，民間還有許多熱愛中華文化的有心人士，攜手合作，未必無解。所以，選後還是必須面對課綱問題，即使不能快刀斬亂麻，還是得結合立法院、地方政府、民間力量，同步進行，以抽絲剝繭的耐心，先處理能處理的事，再劍指核心，徹底解決。

一、立法院監督修正課綱。

競選期間，國民、民眾兩黨參選人皆允諾修改課綱，如今在野黨席次穩居國會多數，這個議題正可以考驗兩黨是否真能進行理念合作，開創台灣政治的新機。國民黨已是國會最大黨，應推派專業立委負責此事，就108課綱重大缺失成立專責小組，邀請教學現場親師生，充分溝通斟酌得失後，擬定改革方案。開議後，一方面召開公聽會，廣納各界意見，經過整合提出具體可行措施，借助網路傳播，形成全民共識；一方面要求行政院舉辦全國教育會議，落實具體辦法。

課綱若要修改成功，各級課綱修訂委員、課審委員的遴聘是最重要的。翻開各級委員名冊，20年來課綱制定及審查一直有固定班底，他們與教育部攜手掌控了課綱走向，強烈的意識形態讓課綱重理念而輕現實，蔑視真實世界的需求，製造學校及家庭極大的困擾，讓台灣社會變成今日的面貌。這個共犯結構若不能打破，課綱只會越修越繁瑣，卻無絲毫實效。

二、地方政府自訂課程.

修訂課綱雖然是中央政府的事，但國中小學及市立高中還是歸地方教育局管。國民黨加民眾黨擁有了台灣15個縣市的執政權，其實大有可為。108課綱的核心缺失是基礎科目時數不足，導致學生基本學力不足，又貪多務得，追求高層次的素養教學。但108課綱有各種選修課程、彈性課程、校本課程……若能善加應用，其實可以進行補救教學。事實上，除了都會區名校外，如何落實這些選修課程，從安排課程、聘請師資開始，都造成校方與老師極大的負荷。各地方教育局若深入瞭解各校需求，協助安排融合文史及品德的課程、培養基礎數理化能力的課程，絕對可以彌補108課綱造成各科學力不足的傷害。

三、民間教學。

民間許多有心人士都希望能盡一份心力，以彌補108課綱造成的大破口。數理化課程已經成為各家補習班的大餅，文史部分則需要群策群力整合資源來進行。主要對象是中小學生，主要教材是中國經典，中國歷史與文化，可以先編製適合學子們閱讀的教材，再結合新的科技，例如平板、AI等，讓學子們一面閱讀，一面動手以電腦軟體繪製出經典內容，例如詩經裡的四季風貌、花草樹木，史記裡的山河形勝、戰役布局，世說新語的魏晉風流、不拘一格……把古代人事物具象化，再和今日人事物進行跨時空比對，讓學生透過古典理解現代，理解自己。再配合思辨與寫作，表達自己。這才是真正的素養教學吧！

民間教學可以有3種型式：

一、網路課程：除了優良的師資，還要有強大的後製團隊，方有吸睛的效果，達到教學的目的。

二、旗艦課程：學園地點首重交通方便，場地要有文化氛圍，可以根據學生年齡及需求的不同，開設各種特色文化歷史課程，品德教育即融入其中。旗艦課程和網路課程可以結合，擴大教學的對象與影響。

三、社區課程：安排教師深入各社區，因地制宜，適當化用旗艦課程進行教學。教學地點可以利用學校教室、寺廟、里辦公室、社區活動中心等，師資則以各里退休教師為主。

台灣這股捍衛民族文化的火苗，已經熊熊燃起，但若要生生不息的傳承，需要進一步的作為。從政府到民間，為台灣下一代奠定中華文明的素養與認同，才是台灣永保安康永續繁榮之道。（作者為中華語文教育促進協會祕書長）

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