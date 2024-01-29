（央視）

在2021年已經入伍服役的殲-16D電子作戰飛機繼承了原本殲-16的高飛行性能、高續航距離和有限的匿蹤能力，但機身內又安裝了天線和共形電子作戰陣列，並在機身外側搭載了可分析雷達頻率和定位雷達發射裝置的訊號干擾電子戰吊艙。雖然殲-16D具備攻擊敵機的能力，但其優化用於空中防禦壓制。除了電子攻擊，殲-16D主要飛彈武器包括YJ-91和LD-10導彈，用於通過追蹤敵方雷達發射信號來摧毀防空資產。

中華民國空軍缺乏最新一代戰鬥機，數量處於劣勢，其空軍基地面臨很高的破壞風險。台灣空軍的頂級戰鬥機F-16於50年前的1974年1月首飛。因此非常依賴地面防空系統來保護台灣領空。台灣的防空系統是世界上最密集的，可與北韓和以色列相媲美，這兩個國家同樣在其狹小的領土上集中了大規模的地對空飛彈武庫。著名的系統包括天弓II和M902愛國者飛彈，它們可能對解放軍構成比戰鬥機更大的不對稱挑戰。這使得專門針對防空壓制任務進行最佳化的殲-16D顯得特別有價值。殲-16D在國外投入使用的唯一一款相當的電子作戰飛機是EA-18G「咆哮者」，該機型基於F-18E/F「超級大黃蜂」戰鬥機為基礎進行研發，在美國海軍和澳大利亞皇家空軍服役。除了澳大利亞擁有的11架EA-18G外，中國是世界上唯一裝備此類飛機的空軍。

雖然美國空襲的大多數潛在目標嚴重依賴地面防空系統來彌補其有限的作戰航空能力，例如北韓、俄羅斯和伊朗，但對於解放軍來說，中華民國的防空網絡是唯一非常密集的網絡，它可能會在戰鬥中面臨。因此可以說，雖然殲-20第五代空優戰鬥機是為了對抗美國空中力量和F-35等資產而製造的，但如果不是為了台灣應對空中防禦的挑戰，殲-16D很可能不會被製造出來。

由於台灣缺乏強大的戰鬥機艦隊，殲-16D將在台海戰爭中發揮比殲-20更核心作用。殲-20的主要作用將是阻止日本或美國等其他國家進行干預，因為它們戰鬥機都沒有具有可比較的遠程、高機動性和尖端隱形能力和航空電子設備組合。除了防空壓制外，殲-16D也能利用反制裝備保護大範圍區域內的友軍資產不受敵方電子攻擊，並在情況允許時破壞敵方在該區域內的通訊及衛星資產連線。因此，如果其他國家介入，殲16D還可以為殲20旅提供空對空作戰的重要支援。

（作者Abraham Abrams為東亞軍事和安全專家，近著《殲-20空中威龍：揭密中國軍事崛起下亞洲第一架匿蹤戰鬥機》）

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