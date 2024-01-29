《賀瓏夜夜秀》的來賓大陸前央視記者王志安，疑在節目中訕笑身障人權律師、民進黨不分區立委排名第16的陳俊翰，被綠營炎上狂轟歧視身障人士。沉默5日的主持人賀瓏終於道歉，高喊2028年全力輔選民進黨，酸味大爆表，說明了民進黨得罪不起啊！

賀瓏的道歉模式跟脫口秀橋段一樣，不脫詼諧幽默。首先自我調侃「觀眾有福了，這一集不用看業配了」，第一句話就暗諷被綠營炎上的代價，因Yoxi、德國Emma床墊等主要贊助商都紛紛停止合作，這對脫口秀節目來說是致命傷。

賀瓏承認王志安模仿身障人權律師陳俊翰的說法和動作絕對不恰當，已向陳俊翰表達歉意，但他說明王志安那段話並不是節目安排的段子，純粹是來賓個人言論。因此，王志安惹的禍把帳全算在主持人頭上，連日來遭綠營名嘴側翼點名圍剿，賀瓏的道歉自然心不甘情不願。

說穿了，民進黨並非真的注重身障人權，否則以陳俊翰律師的法學專業，不分區排名怎會在林楚茵、郭昱晴及王義川之後？《賀瓏夜夜秀》被綠營炎上，真正的原因是節目本質被認定對綠營不友善、長期批評諷刺民進黨較多，尤其大選期間經常消遣執政缺失，更犯了民進黨大忌。

這回被逮著小尾巴，除了製作人、助理主持人被硬逼發聲道歉，賀瓏也不得不道歉，只是話鋒一轉，呼籲「2028年大家把票投給對身障者權益付出最努力的民進黨，把陳俊翰律師送進立法院，夜夜秀也會盡全力輔選民進黨！」如此反諷的道歉，與王志安的隔海道歉影片頻頻讚頌民進黨，頗有異曲同工之妙。