立法院2月1日將舉行第11屆院長與副院長選舉，在三黨不過半的情勢下，民眾黨憑藉關鍵少數公開叫牌，讓藍綠陣營29日都不得不去「拜碼頭」。過去一再聲稱將監督執政的民眾黨，如果最後連立院龍頭也拱手送給民進黨，當初投給他們的選民能夠不火大嗎？

在蔡英文總統執政7年多的期間，立法院因為民進黨席次過半，不僅小英一聲令下，全黨配合，立法院長在游錫堃任內，更是完全迎合民進黨立院黨團的運作，讓立法院淪為執政黨的橡皮圖章，也讓許多爭議性法案被強渡關山。

2021年12月18日公投結果才剛底定，民進黨團12月21日就史無前例將總預算案逕付二讀，24日又再次提案將具爭議且毫無急迫性的《地方制度法》修正案逕付二讀，引發社會譁然，民進黨團雖然之後透過覆議和撤案等方式，讓兩案重回委員會審查，卻全然不把在野黨放在眼裡。

2022年地方九合一選舉民進黨大敗，但在立法院仍不改「鴨霸」行徑，即使多個條文有爭議，去年5月26日仍以其人數優勢，強行通過被稱為「排黑條款」的《公職人員選舉罷免法》修正案。

之前就有臉書粉專引用台灣大學《政治科學論叢》期刊裡的資料指出，國民黨和民進黨分別在2012年以及2016年時都是「完全執政」，當時立院協商無共識的法案，國民黨有646案，民進黨有635案，但國民黨時期強行三讀通過僅40案，占其中的6.19%，反觀民進黨完成三讀的法案高達558案，占了87.87%。

其中最大的關鍵，除了執政黨對立法院共識決及在野黨的尊重與否之外，就在於院長對爭議性法案的處置方式。國民黨完全執政時期的立法院長是王金平，對無共識法案都要求透過協商，協商無共識就暫不處理；民進黨完全執政後，改由游錫堃擔任院長，民進黨團能夠在立法院「鴨霸」，游要負很大責任。

今年1月13日剛完成的總統大選，民進黨的總統當選人賴清德得票率僅4成，亦即有高達6成選民並不認同民進黨，在立法院的席次更輸給國民黨，只有拿到51席，顯然絕大多數的民眾對民進黨的執政不滿意，希望賦予在野黨更多的監督權，而只有國會龍頭不再掌握在民進黨手中，才能發揮制衡作用。

民眾黨雖然握有8席立委，卻全是不分區，此次區域立委，民眾黨提名人選全軍覆沒，除了人選本身的問題外，民眾黨主席柯文哲在選前面對「藍白合」的態度一變再變，也讓選民對民眾黨能否兌現承諾存有疑慮。

要讓關鍵少數發揮最大的力量，民眾黨向藍綠叫牌，確實有其戰略考量，但這是民眾黨本屆立委的第一仗，若踏錯這一步，讓民進黨再度拿下立院龍頭，恐難不重蹈時代力量和台灣基進兩黨由盛而衰的覆轍。