大陸人行下調各主要金融機構存款準備金率0.5%，估計可向市場提供長期流動資金約人民幣1兆元，人行並下調支農支小再貸款、再貼現利率0.25個百分點。受此激勵，上證指數連續4天翻紅，反彈幅度逼近6%，可望恢復今年開盤以來的跌幅，顯見短期刺激政策效果顯著。前幾次降準均下調1碼，這次一舉下調2碼，足見北京拚經濟的決心，預估未來貨幣寬鬆的動作與步調將會加大加快。

當務之急找回市場信心

面對經濟下行與股市破底風險，寬鬆貨幣確有必要，也有充足的底氣。大陸為強化銀行體質，追求金融穩定，一直保持較高的存款準備金率。包括這次降準，3年內已下調7次，整體加權平均存款準備金率為7%，相較美國0、歐元區2%、日本不到1%，大陸高出許多，代表貨幣政策運用空間還很大。

另方面，大陸最新經濟數據，2023年成長5.2%雖優於市場預期及官方目標，但國際大環境不利出口，且基期逐步墊高，2024年恐無法保5。IMF及世銀預估2024年大陸經濟成長率分別為4.6%、4.5%，相對看好的《經濟學人》預估4.9%，都低於5%，貨幣政策需要更靈活。

不過，雨露均霑式的貨幣寬鬆政策，有大水漫灌的疑慮。也就是說，大量釋出的流動性，雖有助市場經濟個體取得資金、刺激消費與投資，但不容易準確投放到有實質需求的產業或企業，比如重點扶植的戰略新興產業或民營企業等，容易造成無效率的資源配置，難收事半功倍之效，甚至推升新的資產泡沫。

尤其現階段大陸經濟的問題，出在市場信心不足。不管是房地產低迷、通貨緊縮或外資出走，都出於對大陸經濟復甦有疑慮，在消費與投資決策上選擇保守。換句話說，人行透過貨幣寬鬆政策提供的大量資金活水，很容易被儲蓄起來，又轉回銀行體系，難以創造貨幣乘數效應，消費與投資動能無法快速累積，進而轉換成經濟增長數字。

為扭轉悲觀預期，拉抬經濟，避免資源配置缺乏效率，當務之急是找回市場信心。信心有了，市場預期增強，政策就容易落實。在這個環節中，外資、企業及消費大眾的信心都很重要，其中外資更是關鍵。在提振外資信心部分，李強帶隊出席達沃斯世界經濟論壇，向世界展示大陸開放之門會愈開愈大的態度，已做出很好的示範，接下來就是如何具體實現。

避免資源配置缺乏效率

儘管外界對大陸內循環體系的封閉性心存疑慮，認為大陸加快產業結構升級轉型，全面推動供應鏈自主化之際，就算對外開放，制度及法規有利本地企業的結構不會改變，外資進入大陸內循環困難重重。不難理解此一疑慮，因為供應鏈自主化就是進口替代的過程，本來就會排擠外資企業。但從經濟發展的角度來看，這是一個過渡階段，也是開發中國家邁向已開發國家的必經路徑。對外開放與進口替代，兩者並不違背，可以同時並行。台灣過去兩次進口替代的經驗，是最好的例證。

再從企業及民眾信心來看，過去我們一再強調，大陸投資信心不足，最需政策扶持的是小微及民營企業，而非已經擁有充沛政策資源的大型或國有企業。貨幣寬鬆必須精準投放到這些對象，才能有效帶動市場信心。也就是說，不管是降準或降息，都得「定向」，要讓金融機構將資金配置到實體經濟中最需要支持的領域與對象，讓政策傳導更精準有效。畢竟撐起大陸經濟半片天的，不是央企或國企，而是為數眾多的小微與民營企業。

大陸經濟面臨諸多挑戰，需政府投入大量資源來穩定市場信心。在人行表態加大貨幣寬鬆力道之際，如何具體落實市場開放，更精準將資源投放到小微及民營企業，是無法迴避的重要課題。