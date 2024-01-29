目前僅有少數國家與台灣維持正式邦交關係，中國大陸外長王毅日前宣稱「遲早要加以糾正」，台灣輿論關切是否陸方將「清零」台灣邦交國。對此預告，北京有智庫認為「清零未必」，再斷交幾個則鐵定會。

再持續斷交幾個邦交國，因為面對賴清德，陸方早有定論，2016年蔡英文初任總統，北京定調蔡的就職演說是「未完成的答卷」，先「聽其言、觀其行」一陣子；對賴清德則無緩衝期，對其檢視標準更嚴格，如果用對蔡英文的門檻來對付賴清德，北京是自打嘴巴。

而「清零未必」，考量的不是賴清德，正是台海問題關鍵在如何面對美國，當下美國在台協會把「斷交台灣」一事攬上身，中華民國的邦交國數目就成為美國國務院須防守的議題，陸方樂得讓「斷交台灣」成為懸而不落的鍘刀，用作中美博弈的籌碼，不急著一次用光。不管有幾個國家與台灣斷交，華盛頓只能喊喊，頂多斥責被陸方拉走的小弟，自己當大哥但不敢親身走上第一線，充任中華民國的邦交國。

王毅的「遲早要糾正台灣的邦交關係」，是中國大陸國家主席習近平底線原則下的立場宣示，實務上不是邊緣性策略，也不像是台灣輿論常稱的「切香腸」策略，而是比例原則式的報復。

邊緣性策略首重讓對方無法預期，但搶邦交國一事，隔陣子就來一下，可預期；切香腸的重點則在挑撥分化，然後攻克治之。這兩種策略的目標都在逼對手就範，迫對方改變底線。而比例原則式的報復，一在於盡量不要傷及無辜，二在於報復，三在於預防、警告對手不要亂來。

北京搶邦交國，當然是你戳我一下，我就戳你一下的報復，報復美國也報復台灣實質掏空一中，但更積極的意義在警告，逼使美國須控管賴清德；也是預告，若賴清德搞個華航改名、中華隊改台灣隊的小動作，北京自會報復。

儘管搶邦交國如同軍機繞台一樣，是大國對峙下的棋步，主要做給美國看，然後才是做給民進黨難過，但從兩岸關係長期發展的遠見而言，雖有立即效果，卻也有戰略上的罩門。邦交國畢竟是國際事務，再怎麼小的國家，搶奪之際還是得花資源，用來作為報復台灣去中化的手段，資源耗費上不對等，政治意義上是猛虎搏兔，沒有人會說老虎雄壯威武，只會說兔子很弱小。

邦交國議題，北京可以表態說，只針對民進黨政府與圍勢的美國，不是針對台灣人民，但中華民國就是台灣社會的最大公約數，中華民國國際參與從馬英九執政以來，就是台灣人民對兩岸關係關切事項排行榜裡的前兩名。中華民國議題，不只是台灣與大陸的政治定位問題，也不只是法理問題，而是認同問題。

2008年開始，台灣人認為自己是台灣人而不是中國人的比例大幅躍升，迄今已是大多數台灣人的共識，老共總譴責是陳水扁同心圓課綱的影響，怪馬英九政府沒有糾正，這是對教育的誤解，以為意識形態國家機器真能壟斷對人民的洗腦。

國家機器愈鼓吹的，人民愈嗤之以鼻，多少中共幹部真把馬克斯放在心裡？國家愈禁的，人民愈好奇，這是民進黨版的228史觀成為反華論述基礎的原因。讓台灣年輕人從火星文轉向中文古韻的不是教科書，是周杰倫，大陸當有此反思。

邦交國議題，北京可以直面美國卻無能直面台灣人民，愈打壓中華民國就愈消減台灣人的「中國」認同，讓民進黨詮釋的中華民國──亦即與大陸無關的「中華民國台灣」，在台灣社會更深化其合理性。

（作者為東吳大學全球華商研究中心諮詢委員）