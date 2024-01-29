新國會龍頭改選在即，藍綠兩黨立法院正副院長候選人「韓江配」、「游昌配」，29日同一天分別拜會了關鍵少數的民眾黨團，就國會改革等議題交換意見，氣氛果然融洽，賓主兩場盡歡。原先備受外界質疑的「私設刑堂」場景當然不可能出現，藍綠白三黨的局內人其實心裡雪亮，從互不說破的過場中，在社會大眾眼前演了場好戲，也各自都贏得了面子。只不過，賭桌上的底牌仍待一翻兩瞪眼。

雖然選前藍白合不愉快地破了局，但國民黨在選後仍保持了較佳的風度與誠意，還是不斷對民眾黨釋出積極合作的訊號，這當然與藍白兩黨同屬在野陣營，藍營是脆弱多數亟需白營合作，才能進一步強化監督制衡的現實有關。而雖「少數執政」但國會席次僅略少於藍的綠營，則是從頭至尾對白營極盡嘲諷，總召柯建銘甚至還要白營「起義來歸」。

民眾黨提出國會改革的多項主張，宣稱要視藍綠的表態與否再決定支持誰，這點基本上並沒有錯，更可凸顯民眾黨是對事不對人，重改革理念而非權位的分配。但藍綠兩黨當然也看得出來，這些主張其實並無特別的新意，更是一種向社會爭取認同的訴求與謀略，卻不能、也不必與馬上面臨的新國會龍頭改選混為一談；尤其對又成為國會多數的藍營而言，有什麼理由會拒絕白營這些更強化國會職權的主張呢？所以趙少康、韓國瑜馬上贊同！

反倒是過去完全執政、擁有國會絕對多數長達8年的綠營，對此會感到尷尬不適，畢竟在這麼久的時間裡，民進黨這麼多的立委只沉浸在輾壓在野黨的快感裡，甘於成為綠營政府的橡皮圖章，完全無感於國會改革的迫切性，這時更已失去國會優勢，若呼應藍白聯手的國會改革呼聲，實在情理皆輸。

至於說到所謂的密室會談、利益交換等實質磋商，外界根本看不到，絕非像黨團拜會那樣被媒體所報導、社會所議論的場合，因為政治上真正關鍵的協商，必然要排除變數與干擾，在一種非常有默契的互動中，不為人知地進行完成。藍綠白三黨的兩場表演，既有政治上的互相尊重與默契，也有向社會宣達的正面訊息。

作為關鍵少數，民眾黨的問題並不只在自我膨脹、操弄槓桿失衡與否，而是柯Ｐ混淆了靈活與善變的分際，因此失去最基本的政治誠信，而且對「公開透明」陷入自我標榜的雙標迷障，這將使他越來越難以自圓其說。

在新國會首戰的龍頭誰屬此役，民眾黨的8席立委到底怎麼投，不只牽涉到柯文哲的政治智慧、前途進退，還有民眾黨之後在立法院表現發揮的可能性，這些都已經有許多的解析；剩下的就是2月1日新國會開議首戰，究竟是柯巔峰的墜落，還是風雲的新起？這也將證明，民眾黨到底是真正超越藍綠的白色？還是沒有中心思想的雜色？

（作者為資深媒體人）