耗資新台幣17億3766萬的「南沙太平島港側浚深及碼頭整修工程」，宣告竣工，訂於近期內舉行啟用典禮。不過，該不該前往太平島主持啟用典禮，這事，讓蔡英文很煩惱！

阿扁和小馬哥當政時，都曾登上太平島宣示主權。2016年蔡英文上任，7月南海仲裁案宣布將太平島矮化為礁岩，蔡英文迄今從未登上太平島，卸任在即，再不登島，形同不願做太平島駐軍的「靠山」，自我漠視太平島主權，宣示南海政策失敗，還會衝擊原已緊繃的兩岸關係。

然而，南海情勢詭譎多變，中、美、英、法、日、澳、德軍艦穿梭其間，就連菲律賓也不甘寂寞。不久前，美軍艦還駛入太平島9浬範圍內，公然挑釁我主權。太平島碼頭改善工程竣工，蔡英文再不登島，民進黨所謂捍衛中華民國主權，豈不成了國際笑話？無奈，登島之舉，極有可能驚擾美國南海部署，平添爭議，惹怒美國，如何是好？

不僅如此，國內各黨各派，意見紛紜，順了姑意、逆了嫂意，怎辦？都怪海巡署發什麼新聞稿，攪得蔡英文像伊索寓言裡的祖孫騎驢，登島不是，不登島也不對！

其實，該慮的，豈止是南海情勢、中美問題和國內黨派意見，為何都沒人為蔡總統的安危想想？

太平島路途遙遠，無論搭機搭艦，萬一共軍魯莽，跟監干擾，怎辦？可有事先溝通管道？萬一共軍宣稱護衛「台灣領導人蔡女士」登島宣示中國南海主權，又該如何？若是事先照會美軍護航，共軍故意衝撞，引爆衝突，責任歸屬何方？共軍挾持「蔡省長」，同時登島，怎辦？或者，順利登島，菲國軍艦來圍，宣示主權，如何回應回擊？又或者，登島後返航，中方以優勢軍艦軍機強行邀約「蔡省長」赴三沙市參訪，如何因應？

凡事豫則立，不豫則廢。或者，蔡英文可藉此機會釋出最大善意，邀請陸方，攜手合作，以「吹沙填海」的方式，擴建太平島。在此同時，亦可敬告美國，兩岸願齊心肩負南海和平穩定的責任，不勞美國費心。還請美國，專注解決俄烏戰爭和以哈衝突與迦薩種族滅絕問題！

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