2024年元旦，非洲之角最大的新聞，就是衣索比亞與我國設有代表處的索馬利蘭簽署備忘錄，獲得後者十二公里海岸線與港口的租用權。這個看似兩國之間的協議，卻引起索馬利亞的嚴重抗議，畢竟它視分離出去長達三十多年的索馬利蘭為其領土的一部分，因此它沒有權利與衣索比亞簽署這項備忘錄。

衣索比亞原先是個濱臨紅海的國家，但自1993年厄利垂亞脫離該國獨立後，失去了原有的海岸線，成為內陸國。兩國關係（按：指衣索比亞與厄利垂亞）在過去四十年中，衝突多於和平、緊張超過友好，因此要使用港口，從厄利垂亞北部的馬薩瓦（Massawa）或是南部的阿薩博（Assab），都非最佳選擇。衣索比亞總理阿比（Abiy Ahmed），曾經為了改善與厄利垂亞的關係，主動釋出善意，甚至在2018年簽署了和平協議，替自己贏得當年的諾貝爾和平獎。不過，這幾年兩國關係又趨於緊繃，因此未對非洲之角其它國家開放的厄利垂亞港口，已不在考慮之中。

去年10月，阿比曾表示超過1億2000萬人口的衣索比亞不可能被困在一個地理的監獄中，因此在厄立垂亞出海方案受挫後，他又尋求替代的索馬利蘭選項。根據報導，雙方的備忘錄版本文字有出入，且細節並未公諸於世，當然會讓外界起疑竇。此外，備忘錄與正式協議不同，沒有法律約束力。不過，儘管並沒有說明會是哪個港口，但至少索國同意允許衣索比亞使用該國一個港口，甚至不僅是貿易、還可能有軍事用途。索馬利蘭獲得的回報，則是衣索比亞航空公司的股權。至於究竟阿迪斯．阿貝巴是否願意與這個獨立30年、但卻來從未獲得任何一國外交承認的國家（我國僅設立代表處而非大使館），建立正式的外交關係，做為使用港口的交換條件，備忘錄對此相當模糊，但兩國政府的談話，卻透露出有這方面的著墨。

索馬利蘭總統阿布迪（Muse Bihi Abdi）在簽署備忘錄後表示，備忘錄中提及衣索比亞未來（沒指明時間點）承認索馬利蘭為獨立國家的，但衣索比亞方面未證實這項說法，該國政府僅表示備忘錄有討論到該國對索馬利蘭想要獲得承認的努力，將會作出深入的評估。

儘管目前並無任何實際證據顯示兩國有出租港口換外交承認的正式協議，但索馬利亞認爲這是個「侵略性行為」（aggression），是區域和平與穩定的障礙（impediment），同時也召回該國駐衣索比亞大使。後者的大使也沒提出任何說明就離開了摩哥迪休。索馬利亞總統莫哈穆德（Hassan Sheikh Mohamud）的態度非常強硬，宣稱他們會採取一切手段捍衛國家，也會尋求任何願意提供幫助的盟友。他同時呼籲該國年輕人為保家衛國預備，並將衣索比亞定位為敵人。莫哈穆德指出索馬利亞過去曾經成功地對抗衣索比亞，並打敗他們，因此還要再次勝出。

索馬利亞與衣索比亞同為非洲聯盟（Africa Union，AU）與非洲之角區域組織—政府間發展組織（Inter-Governmental Development Authority，IGAD）的一份子，但前者更多了一個阿拉伯國家聯盟（League of Arab States，LAS）成員的身分。由於AU這個區域組織一向尊重各國的主權與領土完整，從來就不承認索馬利蘭這樣在索馬利亞內戰的無政府狀態時，逕自宣布獨立，因此要求各方保持冷靜。IGAD忙著召開緊急會議，但衣索比亞卻未出席。LAS同樣認為這個備忘錄破壞索馬利亞的主權完整，讓索馬利亞底氣十足，不惜一戰。衣索比亞是否會澄清沒有外交承認的交換，還是會逕行推動與簽署的備忘錄，應是IGAD及AU今年要特過關注的爭議。

（作者為國立政治大學國際關係研究中心研究員、國立台灣大學政治系兼任教授、國立清華大學通識中心兼任教授）

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