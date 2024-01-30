本屆立法院長選舉即將在2月1日投票，藍綠皆輸不起，也都推出搭檔組合，由於兩大黨皆不過半，民眾黨8席不分區立委，理所當然成為關鍵也是決定性的少數。但，黃國昌除了表示，民眾黨投票一定是團進團出，並沒有待價而沽或是坐地起價；反倒是民進黨柯建銘冷嘲熱諷、一直在嗆民眾黨和黃國昌，左批黃國昌所提的國會改革了無新意、拾人牙慧，右損民眾黨專門製造聲量、作秀而已，直言如果到今天還不知道要投給誰，「這個黨可以關門了吧」。

高手過招，真看不懂，柯建銘到底使的是激將法？還是壓根就不差民眾黨這8張票！儼如民進黨團的豬隊友，不斷扯游錫堃後腿。不過，身為萬年總召，老謀深算的柯建銘可能是別具用意或另有目的，因為游錫堃似乎已「心有所定」，沒選上院長就辭立委。若此，那柯建銘將是無人之下，50人之上，民進黨團日後絕對由總召說了算，面對三黨不過半的國會生態，賴清德不想令不出行政院，非得大力仰仗柯總召不可。

總統當選人賴清德也沒閒著，在線上直播時表示，未來組閣將比照先前立委提名的「民主大聯盟」，跨黨派、跨世代、跨領域理念，行政院長、各部會首長人選不完全是民進黨，也會邀請其他政黨、符合社會眾望的傑出人才。似乎也在對民眾黨招手，騰出位置、釋放善意。

只是，如果立法院長選舉、「民主大聯盟」內閣變成綠白合，那麼當初支持、期盼藍白合的選民，一定會產生莫大的違和感，而民眾黨忝為小綠，在不久的將來，仍然會被大綠消化、融化、泡沫化，看看台聯、時代力量、基進黨，今何在！

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