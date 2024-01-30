金門睿友文學館2024年第一季，隆重推出「陳炳容金門鄉土史地作品展」。1月2日，我陪同台灣文學館蕭淑貞副館長出席了熱鬧的開幕式，並在現場聆聽展主的精彩導覽，其中我對他的金門古墓調查格外感興趣。

陳炳容博士，1957年生於金門，他早期出版的《金門風獅爺》（1996）、《金門的古墓與牌坊》（1997）、《金門城》（1998），以及民俗器物、傳統建築脊墜、宗族祭祖文化等調查與研究，都是開風氣之先，嘉惠後學無數，近期他又有重磅級大作《族譜與金門史研究》（2018）、《古地圖與金門史研究》（2022）問世，絕對堪稱金門史地研究主要領頭羊。

回憶起三十年前，陳炳容說他獨自一人在荒郊野外從事鄉土田野調查，既要戰勝畏懼的心理，也要克服滿地的荊棘，備嘗艱辛，但他感謝古墓主人的福蔭，讓他在墓仔埔經常有意外發現，因此一直樂此不疲，終於在1997年8月出版《金門的古墓與牌坊》，並且很快受到各界矚目。

據我所知，我鹿港鄉親陳仕賢《台灣的古墓》（1997年10月）第五章著錄邱良功墓、陳健衣冠塚、陳禎墓、盧若騰墓、陳顯墓、文應舉墓等六座金門明清古墓，他的參考書目即已包括陳炳容《金門的古墓與牌坊》在內。

陳炳容老師於金門睿友文學館現場導覽。（作者提供）

聽陳炳容老師說，台灣還曾有地理風水師團購這部《金門的古墓與牌坊》，並組隊到金門，人手一冊，按圖索驥，進行金門古墓風水的實地勘察，而且有意拜訪風水大師，向他請益。陳老師謙稱他完全不懂風水，寫作此書只是想「獻給曾為浯島奮鬥的生民們」。

我個人對於金門古墓的興趣，源於金門城東門外的「宋元豐命婦之墓」。此墓長期被誤以為是「明監國魯王墓」，1959年軍隊於附近梁山炸山採石，意外發現真塚，出土「皇明監國魯王壙誌」，徹底洗刷了鄭成功沉魯王於海的歷史冤屈，也才知道此一墓主並非魯王朱以海（1618-1662）。

1983年，經過考古挖掘後，金門魯王疑塚被判斷為宋神宗元豐年間（1078-1085）一位難產而死的命婦之墓，理由是墓中骨骼、飾物可知確為女性，墓中有三枚「元豐通寶」和二件「覆奶瓷碗」（俱碎），撿骨師蔡水源表示：「……掘出的瓷器不是杯子，而是小瓷碗，是亡者覆奶之物。這表明墓中人因難產而死，但是嬰兒獲生。奶上覆碗，象徵嬰兒已經斷奶，可獲安養長大；否則碗未蓋奶，則幼兒將因亡母而難長。」

陳益源2019年6月攝於魯王疑塚古碑前。（作者提供）

明監國魯王墓已正名為「宋元豐命婦之墓」。（作者提供）

我2001年起曾返鄉執行「彰化縣民間文學普查工作調查研究計畫」，在溪州鄉採錄到一則〈董公傳奇〉，故事中也有難產而死的母親「入殮時必須用兩個杯子套住死者的乳房」的情節，2006年三立電視台「戲說台灣」節目並曾據以改編成連續劇《蓋杯娘》。

「戲說臺灣」連續劇《蓋杯娘》片頭截圖。（作者提供）

雖然陳炳容《金門的古墓與牌坊》並未述及奶上覆碗（蓋杯）風俗，但回想當初我為了想多了解金門古墓，不曉得把這本書讀過多少遍，早已不禁被作者積學之深、用力之勤給折服了。誰會想到，根據金門古墓、墓道碑、牌坊及古橋為線索，居然可以串連出從金門城到官澳之間最主要的一條古官道呢？你若到碧山睿友文學館參觀「陳炳容金門鄉土史地作品展」，便會發現陳炳容老師就是有這個本事。

近日獲悉陳炳容老師秉持著為歷史存真、替先賢記實的精神，應邀擔任「金門縣古墓普查計畫」主持人，將與共同主持人曾逸仁教授研究團隊，以三年分鄉鎮完成金門歷代古墓的普查建檔工作，提供未來審議評估，賦予文化資產身分，避免古墓橫遭破壞而無法搶救的憾事不斷發生。

我相信，金門各處（尤其是舊軍事管制區內的）古墓很快又會有更多傳奇重見天日，且讓我們拭目以待。（陳益源/成功大學中國文學系特聘教授）

（本文來源：《金門日報》）

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