幾年前，我以「後美國時代」為題做過評論節目，曾引起一些非議，認為美國人是世界首強，標題過於聳動。曾幾何時，最近以「美國大衰落」、「衰亡的美國」」、「美國在崩潰」為題的新書如雨後春筍一般地出現，其中90%以上為翻譯自英文的譯著，說明美國與西方自己也意識到了這樣的趨勢與危機。

重點不應只是指出或描述現象，必須進一步地去解讀現象，甚至更深層次地挖掘出導致現象出現的隱藏性根源。

美國這個世紀霸權，所以成霸靠五個實力，分別是惡實力、軟實力、硬實力、陰實力與虛實力，這五大實力，單獨一項都是天下第一，合起來自然非成霸不可。只是惡實力（指早年殺戮印地安人與進口黑奴，無償取得全美土地與廉價勞力，成為日後美國成霸的第一桶金）早已不在；以體制及價值自詡的軟實力已露破綻；債台高築下拮据的軍費，正在持續弱化天下無敵的美國軍力；阿桑奇和史諾登先後捅破了美國披著道德外衣、本質卻是十足暗黑的陰實力；透過大印美鈔薅盡天下羊毛的虛實力，也開始面對去美元化大浪潮的衝擊。美國賴以成霸的五大實力紛紛鬆動，美國霸權之難以為繼已是邏輯的必然，無人可以扭轉。

與此平行發展的，是美國進入新世紀以來一連出現讓美國由盛轉衰的三個關鍵節點，分別是：一、發生於2001年的911恐攻事件；二、爆發於2008年的世紀金融海嘯；三、出現於2021年的美國國會暴動。911事件折射的是文明衝突，具體說即是美國及西方的基督教文明長期以來與伊斯蘭文明之間的矛盾與仇恨，這種原本像休眠火山一樣隱藏的矛盾與仇恨，卻被近代美國霸權在國際間的囂張霸凌給激怒，再度撕開了裂口。

至於世紀金融海嘯則徹底揭露了以華爾街為標榜的美式資本主義的劣根本質，充滿了貪婪與掠奪，貽禍包括美國自身在內的全球社會。2021年1月的美國國會暴動折射的則是美式民主政治下水火不容的激烈黨爭，兩黨之間的良性競爭被惡性鬥爭取代，讓福山教授1990年代以「華盛頓共識」歌頌美國模式優越性的論述，成了政治學上最大的反諷與笑話。

對美國而言，911事件是文明衝突危機，其根源是一向自詡為高等文明的美式文明對其他文明的歧視與霸凌；世紀金融海嘯是資本主義危機，其根源是資本家對弱勢者的貪婪性掠奪；國會暴動是政治體制危機，其根源是政黨與政客為權為利的極限鬥爭。再仔細看，凡此霸凌、掠奪與鬥爭，其實又都跟盎格魯薩克遜有關，他們根本就是盎格魯薩克遜的DNA。

講到這，又可以看到一個也是長久隱伏、卻在最近露出苗頭，正迎面而來、也是遲早必來的新危機，即是盎撒人與猶太人之間的深層次矛盾，此一矛盾衝突已被以巴衝突激發，正在快速擴延之中，哈佛大學、賓州大學、耶魯大學等校長被一一逼退，反猶與挺猶正在觸及到美國社會最深處的敏感神經，會不會醞釀成一場美式文革，值得高度關注。美國霸權是步下神壇的時候了。