即將在520上任的總統當選人賴清德聲稱，未來組閣各部會首長人選將秉持「跨黨派、跨世代、跨領域」原則，不完全是民進黨。相對於蔡政府的用人唯私、鏟除異己，賴的說法有助降低少數執政可能帶來的衝突，也希望賴真能「說到做到」。

事實上，2016年蔡英文總統上任前也曾宣示，新政府用人原則將是「不分黨派，用人唯才」，首任內閣成員包括外交部長李大維、國防部長馮世寬、國發會主委陳添枝等閣員，還曾被綠營支持者大酸「用了一堆老藍男」。

事後證明，這些人只是小英在執政初期，用來化解對立的「擋箭牌」，隨著政權逐漸鞏固，不僅內閣成員全部綠化，本應獨立行使職權的NCC、監察院、考試院，甚至大法官全部變成「綠友友」。

蔡政府還新設促轉會、黨產會，美其名促進轉型正義，卻專門在搞鬥爭，黑手更伸進媒體，為執政抹上汙點，也讓背負執政黨原罪的賴清德選得相當辛苦，得票率更只有4成。

面對將近6成反對民進黨繼續執政的選民，賴清德遞出橄欖枝，首役將是行政院4月底要提名包括正副主委在內的4位NCC委員。NCC之前因下架中天新聞台、護航鏡電視、縱放三立入股中嘉，早已蒙上「髒兮兮」的形象。

雖然賴清德520才正式就任，但蔡政府已進入看守，這4位NCC委員不僅得經過「朝小野大」的立法院行使同意權，也會在賴清德上任後才就任，賴當然有權參與提名決策。

NCC委員將是賴清德能否跨黨派、用人唯才的試金石，期盼他謹守承諾，也能不忘初心，避免步上蔡政府後塵。