台灣在南海衝突不斷升高的地緣政治角力當中，究竟是要持續當一個不鬧事、聽話的乖寶寶，唯美國馬首是瞻，採取「低調再低調、謙卑再謙卑」的外交路線去處理攸關國家領土主權和重要海洋權益的高階政治問題，還是仿效國際爭端中的國家實踐，選擇做一個會吵鬧的小孩，針對南沙太平島或南海爭端議題頻頻出招，不斷發布主張聲明，採取各種強勢維權動作，如此才有「國際政治糖」可吃？

這裡所說的「國際政治糖」指的是台灣不被排除、能被重視、會被邀請參加與南海議題相關的「第一軌」對話、參加有關制定「南海行為準則」的外交磋商、參與未來南海區域海洋治理與開發合作的機制機會等。觀察近期南海情勢，越南和菲律賓（兩個主要南海聲索國） 是採取低調謙卑的態度與作法嗎？當然不是！

越南持續不斷在南海議題上出招，包括去年禁止華納兄弟所推出備受影迷期待的真人版《芭比》電影在越南上映，原因是影片當中的一個場景出現中國大陸地圖上所畫的南海「九段線」；北京公布南海新地圖時，河內高調嗆聲抗議。

越南也在南沙群島加速擴建島礁，已成為次於中國大陸在南海填海造島的國家。根據美國智庫的報導，越南已對南海所占20個島礁進行填海造島，造陸面積約3.5平方公里。日前，正值中國大陸與越南於1974年元月19日在西沙群島發生海戰40周年，越南外交部高調主張對南海西沙與南沙群島擁有主權。

同樣地，馬可仕總統上台後的新菲律賓政府針對南海問題也是動作頻頻，包括：加強美菲軍事合作、開放新軍事基地供美軍使用、爭取與美、日、澳、紐、英、法、加拿大等國在南海舉行聯合巡邏、向擱淺在南沙仁愛礁的廢棄軍艦運送建材和空投物質、拆除中國大陸在南海黃岩島所設置的浮動屏障、邀請國際媒體前往仁愛礁拍攝中菲對峙實景、計畫進一步開發在南沙所占9個島礁，使這些島礁更適合軍隊常駐、購買更多的艦艇、雷達和飛機等。

日前，菲律賓政府表態與美國和其他國家組成「反中聯盟」，在馬尼拉和美國舉行外交、國防高官的「2+2會議」，並宣布與越南就「南海事件預防」和海岸防衛隊達成南海海上合作協議。

去年底，東南亞國家協會（ASEAN）外長發表聯合聲明，對日益緊張的南海局勢表達關切。我外交部以蔡英文總統7年多前所提出的「四點原則」和「五項做法」作為回應。但至今，不吵不鬧，打乖乖牌的台灣仍然被排除在南海第一軌的安全區域對話機制外。

在南海區域緊張情勢升高之際，台灣在南沙太平島的碼頭擴建工程已經完成，的確具有地緣政治的重要性。有立委建議蔡總統應登島主持啟用儀式，藉此宣示主權，但也有立委表示反對，認為當前南海衝突擴大，若貿然登島會亂事。

觀察近8年來蔡政府所採取以美國馬首是瞻的南海政策和作法、美中南海博弈擴大加劇，以及美國政府針對南海問題所持的政策主張與立場 （尤其強烈反對聲索國領導人登上有爭議的南海島礁），蔡英文若真想登上太平島的話，比較有可能的時間點應該是5月新總統就職的前後吧！

（作者為中華民國國際法學會理事）