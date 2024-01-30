總統當選人賴清德日前在直播節目上透露，新內閣人事安排會秉持「民主大聯盟」精神，不分黨派來找人才，不一定要具備民進黨籍，引發各界對「聯合政府」的討論。以2024大選結果來看，「賴蕭配」只獲得40.05%的得票率，民進黨立委也只拿下51席，也就是45%的總席次，因此無論從總統還是立委來看，賴清德與民進黨確實並未獲得台灣多數民意的支持。

以台灣民意基金會最新的民調來看，就有高達47.3%的民眾樂見民進黨完全執政的終結，僅32.5%不樂見。借鏡過去的經驗，事實上，賴清德要面對的政治格局也發生在2000年的陳水扁身上。當時民進黨籍的陳前總統選擇邀請國民黨籍的唐飛來組閣。不過由於並未事先獲得在野黨共識，只是象徵性角色的唐內閣普遍不被認為是聯合內閣，最終結果不如各界期待，反倒黯然下台。

因此從民主政治和台灣當前政治需求的角度來看，組成聯合政府，或是進行一定程度的跨黨派合作，對賴政府的運作來說，有相當的合理性和必要性。如果綠營仍採取堅壁清野的策略，那在缺乏國會多數的情況下，未來執政將舉步維艱。

雖然說，台灣民意基金會的數據顯示有將近6成的民眾希望可以組成聯合內閣，僅2成不希望，但從目前藍綠白的選戰激情尚未褪去，各陣營幹部與基層還在對立中，以及客觀的政府體制限制來看，賴清德較大機率只能找到具在野黨籍，但非一線政黨人物的在野人士，或是廣納學者專家與意見領袖，降低蔡政府後期戰狼的出征作風，盡可能減少朝野對立，以及多創造對話空間。

不過要達到這個目標，與其期待賴組成聯合政府，倒不如藉由選後來重構政黨互動。賴清德作為即將上任的總統，以及現任民進黨主席，其實可以考慮在上任前，邀請國民黨與民眾黨主席，舉辦三黨高峰會。這不再是總統大選的辯論、交叉詰問，而是針對當前台灣嚴峻的民生問題，包括能源、少子女化、反詐騙、勞保破產等議題，進行充分、深度的溝通交流。以台灣過去的政治實務經驗來看，從議題來找共識，絕對比從權力分配、組聯合內閣找共識來得更容易。

另外，雖然選舉熱情過去了，但包括對台灣憲政運作的改革，例如政府體制是否該轉變為內閣制，以及當前聚焦的國會改革，比如增加不分區席次，其實都需要各政黨放下執念，好好從長遠來思考應如何進行。距離上一次憲改已經快20年了，從多數人民的感受來看，無疑對這20年間的政治運作相當反感。這其實也是民眾黨這次為何能透過討厭藍綠的主張，異軍突起。

推動憲政改革，找出最合理的政治運作機制，以及尋求民生議題解決的共識，讓台灣擺脫當前的治理困境，比起聯合內閣或是權位交換，才是民心所向、民之所欲。

（作者為中華青年公共參與協會理事長）