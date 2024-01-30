第11屆立法委員即將於2月1日就職，並選出新任正副院長，新國會三黨不過半，且有不少明星級戰將，未來的運作是否能達到制衡行政權的功能，備受社會關注。

本屆立委總席次共113席，國民黨加無黨籍，泛藍可掌握54席，民進黨51席、民眾黨8席，三黨不過半，除非國民黨和民進黨合作，否則民眾黨就成為所有議案能否通過的關鍵少數。因此民眾黨在選後第2天就舉行記者會，公開要求新院長候選人承諾國會改革，包括：建立國會聽證調查制度、強化人事同意權審查、強化立法委員利益迴避規範、定期公布院長相關費用；近日又加碼主張各委員會的召集委員單一制，落實委員會中心主義。筆者以多年在立法院工作的經驗和觀察提出以下建議。

首先，民眾黨主張的強化人事同意權之審查、加強立委利益迴避規範的部分本來就有法制，只要強化應無爭議；且國會本來就有公聽會的設立，強化聽證程序及聽證責任也應該；而調查如僅於聽證調查亦無不可，但若是要行使調查權，因與監察院職權重疊，恐需修憲，一時難以解決。

至於院長的相關費用，除了首長特別費外，立法院的預算費用都有會計、審計制度，立法院更特設經費稽核委員會，由各黨團推派立委組成，定期稽查院內預算費用，沒有什麼院長需公布的費用，反而是立法院自己審定自己的預算才是怪事，應該改革。

此外，以各委員會為中心的主義乃是先進民主國家既定的制度，我國則以「政黨協商」取代了委員會的議定功能。這不是將委員會召集委員由2人改為1人即可達成的。

筆者認為真正的國會改革重點應該包括：一、應徹底禁止以暴力或任何方式干擾議案之表決。二、會議主席主持會議不得任意宣布休息或散會，會議休息或散會應有明確的規範。三、法律案、預算案應以在委員會完成審查為原則，交付黨團協商為例外，以落實委員會中心主義。四、黨團協商結果應記明理由，不得以「黨團協商」4個字作為立法理由。五、各委員會在短短4個月的會期裡，常有立委不開會而是外出考察，考察非正務應有限制。六、每屆約有近萬件已經一讀的法律案從未審查，屆期結束全部自動廢棄，應有審理辦法加以處理，還有人民請願案也應有所處理。

特別是立法院雖然有院會的議事規則，但從未有委員會專有的議事規則，應趕快訂定，讓委員會的會議有明確的規則可循。以上或可作為國會改革之參考。

（作者為立法院退休人員）