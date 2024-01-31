1973年，林懷民以中國最古老的舞名「雲門」為名，創辦華語社會的第一個現代舞團雲門舞集。舞團扎根本土，巡迴國際，被譽為「世界一流現代舞團」，並於2018年榮獲英國國家舞蹈獎的「傑出舞團獎」。舞團成立至今已50年，足跡遍佈各大國際舞台，讓世界認識了頗具傳統意境和哲思的中國現代舞藝術。2020年，在林懷民擔任舞團藝術總監46年後，鄭宗龍接任藝術總監，為雲門舞集引入新世代觀察與思維。

這位成長於台北艋舺市井街頭的藝術總監，致力於從擺攤叫賣的幼年汲取創作靈感，作品交織街頭張力與人生百態，在國際舞壇獨樹一幟，被舞評家譽為國際舞蹈界新鮮而獨特的聲音，並於2020年被選入英國羅德裡奇出版社的「五十位當代編舞名家」。

雲門舞集已走過50年，未來的「雲門」將有怎樣的傳承和改變？東西方元素如何在舞團的作品中和諧並生？中新社「東西問」近日專訪鄭宗龍，請他暢談對這支享譽國際的現代舞團腳下之路的思考。

現將訪談實錄摘要如下：

中新社記者：作為一支現代舞團，雲門舞集在享譽世界的同時，也在人們心中留下了專屬特色。你能否談談接任舞團藝術總監這三年有什麼感受？目前給「雲門」帶來了哪些變化？

鄭宗龍：除了自有的訓練和舞蹈風格，「雲門」其實有一個更深層的「裡面」，就是從林懷民老師創立的時候就一直堅持的，與觀眾的聯繫。我們的觀眾來自社會各階層、各群體。我接任藝術總監首先要守住的就是這一點，把舞蹈分享給大家。每年我們有約一半的時間在做鄉間田野社區的推廣，同時也在劇場裡面做不同的演出。

對舞團來說，最重要的是持續保持能量，讓大家可以在生活中遇到舞蹈，在劇場裡看到舞蹈。

如果說比較明顯的新東西，就是我們在傳統的、長期的、東方的身體訓練裡面，加了一點不同的元素，就是街舞。這方面訓練強調一些小的關節訓練，可能會令舞者多出一些與過往不同的身體表現。

中新社記者：雲門舞集的新作《霞》有著與以往作品不一樣的明麗輕快風格，有觀眾評價說，《霞》為「雲門」注入了一股年輕的生命力，「不同的編舞家，不同的美麗」。你能否介紹一下這部作品？

《霞》劇照。雲門基金會供圖（中新網）

《霞》劇照。雲門基金會供圖（中新網）

鄭宗龍：以往的創作都是我先開始一個天馬行空的想像，但這次我把創作一起交給了舞者。《霞》創作於2021年，當時我們的舞者只能通過視頻的形式上課、練習，26位舞者每人從自己的心境出發編了一支舞。這個作品是以舞者個人的故事為靈感。組合成《霞》的時候，每一次演出我們會選擇其中的一半，也就是13個舞者的故事，所以隨著排列組合的不同，演出呈現也會不同。

這些故事中，有美麗的回憶，也有孤獨的片刻，每位舞者的服裝也不同，不同顏色代表不同情緒，就像我們每天都會有不同的心情。每位舞者對應的舞台影像也不同，這些影像其實都是他們根據自己的心情創作出來的。我希望這部作品能像一道光一樣照亮舞者，也照亮所有觀眾，生發出更多五彩斑斕的「霞」。

中新社記者：《霞》以薩克斯演奏巴赫大提琴組曲入舞，亦有四座格萊美獎得主馬塞洛•阿內茲打造的環繞聲場，但在舞者的身體表現上依然有著「雲門」一直以來的東方美感，請問在東西方文化元素的運用上你有怎樣的考量？在你看來，這兩者如何相融並和諧呈現？

鄭宗龍：事實上，因為「雲門」一直以來的訓練傳統，你所說的東方傳統的身體表達都已經在舞者的骨子裡了，與舞者的肌肉、神經相連接，深埋在他們的運動模式裡面。所以任由我們再用巴赫也好、薩克斯也好，觀者看到的仍會是那些東方的、身體的運行如何在巴赫的音樂裡面被呈現出來。這種融合是自然發生的，我其實不需要去想太多如何去平衡的問題。東西方的文化元素會在這種相互的反應中發生變化，其中又有不變的，很微妙，很難用語言去形容。

中新社記者：你曾經說，創作者感知生活週遭的一切，繼而表達自己得到的感受，從早年在艋舺街頭到如今，你是否一直奉行這樣的創作理念？

雲門舞集再訪那瑪夏。雲門基金會提供（中新網）

鄭宗龍：小時候在艋舺的成長經歷對我有很大的影響。那是一個熱鬧的、非常多元的街市，生活著各色各樣有特點的人，有廟宇，民間慶典的時候還會有許多扮花臉的人……在我的觀察中，眼前的每個人似乎都是很有故事的角色，從身體形態到說話的方法，我都有很強烈的感受。以此為靈感創作的《十三聲》，就是在以作品形式呈現街頭百姓的身體和語言。

鄭宗龍經典舞作《十三聲》。雲門基金會供圖（中新網）

現在也是一樣。10月底我完成了一個名為《波》的新作。這個時代好像有一種虛擬的「波」在影響著我們生活的狀態，在新作品中，我把「雲門」舞者運動的一些身體形態用電腦記錄下來，經過電腦的計算由AI(人工智能)變成了音樂和影像，這一切非常奇特。

在做這個作品的時候，我問過ChatGPT一個問題：人和AI現在是一個什麼狀態？AI的回答是：你們已經到極限，但我們還沒開始。

鄭宗龍《波》。雲門基金會供圖（中新網）

作為一個創作者，我希望捕捉到生活正在發生的強烈變化，也始終在思考以何種全新的方式與觀眾溝通。

中新社記者：從《流浪者之歌》到《微塵》《水月》，「雲門」此前的作品都有林懷民強烈的個人風格，觀者跟隨他的思考來體會自身與世界，對於雲門舞集未來的風格，你有怎樣的規劃？

鄭宗龍：林老師一直不希望我們繼續重複他的風格。他說：「不希望你們成為一個博物館。」對於所謂的改變，我認為會是逐漸融入、自然發生的。舞團的根基已經扎得很深。我希望自己在接棒後，舞團傳統的元素可以繼續留在舞者的身體裡面，與此同時，大家逐漸開始學一些新的不同的東西。隨著時間的推移，「新」「舊」元素會慢慢交流起來，自然會有一些屬於我們自己生命線上的新作品生長出來。

「雲門」未來的路，我覺得是大家共同的問題，包括新的年輕人要如何從自己的角度理解傳統元素，如何去運用和創新。這是我們這一代的責任，要一起尋找。

中新社記者：近些年，大陸的一些現代舞團亦收穫觀眾認可，出現了像《只此青綠》這樣的優秀舞劇，你對這方面是否有關注？

鄭宗龍：《只此青綠》等一些作品非常出色，可惜的是我到現在還只看過視頻，非常美。我注意到大陸的舞蹈藝術正在蓬勃發展，還出現了一些專門為舞蹈藝術創作的綜藝節目，得到很多觀眾的喜愛，這真的非常棒。人們在生活中接觸舞蹈表演的機會多了，對這項藝術的發展特別有益。

我曾經在5年前與大陸知名的現代舞團陶身體劇場進行過合作，非常愉快，他們在動作中非常注重「圓」的運動，呈現了各種「畫圓」和螺旋，這個非常東方，大家的根底是一致的，我們之間的配合感覺很順暢。

我很希望能有機會去大陸西部的一些省份采風，為今後的創作進行積累。我此前曾在一個節目中看到山西古寺廟中的一些彩塑，真的非常精彩，給我帶來很大衝擊，我想要去實地感受它們。

受訪者簡介：

鄭宗龍，雲門舞集藝術總監，曾以舞者身份加入雲門舞集，後因傷轉做編舞，曾任雲門2藝術總監，於2020年與阿庫・漢姆、威廉・福賽斯等編舞大師，同時獲選英國羅德裡奇出版社的「五十位當代編舞名家」。2020年接任創始人林懷民擔任雲門舞集藝術總監。主要編舞作品有《十三聲》《定光》《霞》等。

（本文來源：中新社「東西問」專欄，授權中時新聞網刊登）

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