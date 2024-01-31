川普若代表共和黨贏得美國選舉，再度當總統，那他必然會平反2021年國會暴亂的烈士，那次被殺的暴徒至少賠償600萬美元以上。美國會將被列入「不義遺址」，前面的華盛頓廣場將建「人權博物館」與紀念公園，彰顯當年「官逼民反」的紅脖子Red Neck起義。

這事影響台灣省多大？陳朝平評說：「川普重返白宮，兩岸和平有望！

川普嘗言：大陸有如書桌，台灣細如筆尖，以川普的個性，猛賣武器給筆尖或許可能，支持筆尖和書桌對幹，似無可能！

少了美國Sweet Dady做靠山，少了美國搧風點火，兩岸緊張或將緩降，甚至和解復談！

到那時，賴皮寮攬功自得，2028大選他的勝率仍然大於藍白！」

陳朝平一副標準川普的口吻。

目前川普，也叫特朗普，已在共和黨愛荷華州、新罕布夏州初選獲勝，佛州也必拿下，而民主黨在科羅拉多和緬因州，則根據該國憲法第14修正案，以川普在國會山莊暴動案涉及叛亂為由，裁定禁止他參與初選，後面還有紐約、德州、亞利桑那、維吉尼亞等16州跟進，擋川普選總統。

叛亂是發生在2021年1月6日，2000多名共和黨支持川普的右翼白人至上主義人士，群集國會廣場，高喊拜登當選無效。而川普則在白宮電視上發言鼓勵，稱讚他們愛國勇敢拯救美國。於是群情憤慨，衝進國會，打搶縱火，議長佩若西避逃地下室，造成5人死亡，174人受傷。3000多名國民兵進京鎮壓，川普則高舉聖經，率領百官從白宮走到教堂，發表鼓勵群眾拯救美國，又支持軍警人員的演說。

美國降半旗默哀，事後有1200人被起訴，745名判刑。民主黨議員敦促罷免或彈劾川普，新總統拜登批評川普編造謊言追求權力，對民主構成威脅，加深國家的分裂。但案子迄今超過3年仍然沒有結果，司法界沒人敢定罪川普。

這些，與台灣省這許多年來的毀憲叛國的不法惡狀不是一樣？

3年後的1月6號，在「反對無恥課綱毒害學生」的座談會上，228基金會的前執行長廖繼斌說：「蔣介石是不是228元凶？很簡單，我只要問你一個問題，你說台灣有兵變，所以老蔣調兵就是元凶？那請問，美國國會被攻進去，美國總統也派兵，甚至他們自律的把攻進國會的暴徒給槍斃掉。那美國是我們的爸爸，我們的祖父，美國可以，我們為什麼不可以？

那為什麼老蔣的兵營、嘉義機場，憲兵隊，縣政府，都被幹光了，首長被打，有的甚至被殺沒殺死。老蔣不能派兵？派兵喔，還不是派來殺人。不行？」

當年我就寫了史話：「從美國會之亂想到228」。

美國會被川普暴民攻入，警察斷然開槍，阻止了大流血。這馬上令人想到2014年3月「太陽花」暴亂，不同的是台灣省警察沒開槍，結果太陽花的暴民成了英雄，台獨政府論功行賞，中國國民黨則一敗塗地。

美國這次也極危險，如果警察沒有射殺那破窗爬入的女子，川普的紅脖子暴民必然闖入議事廳，一旦全面占領，那就無法善了，很可能演變成內戰。所以，把這次暴亂比喻為「太陽花」還不太對，真正類似的倒是發生在1947年的228事件。

那就是件皇民化太陽花的叛亂，他們不願接受國家敗戰事實，不肯承認《開羅宣言》界定的戰後秩序，而想叫美國託管後獨立。美國也有人想把這塊他們打下的大島留給己用，葛超智等少壯派就在台灣推動分離運動，但其主張還不是美國的共識，美軍司令魏德邁就認為這是叛亂無誤，不同意美國領事的計畫，因此在馬尼拉的軍火沒運到，暴民搶到的日遺軍火庫的彈藥槍枝也來不及配用，而我國軍就斷然開槍挽救了危局。

暴亂起於2月27日晚間天馬茶房查緝私煙，一流氓攻擊警察被擊斃；28號早打砸菸酒公賣局，殺死職員兩人，下午攻打長官公署，搶奪衛兵槍枝，衛兵防衛殺死兩人。暴亂蔓延全省，到處毆殺中國人，連長官公署都被丟入人頭恐嚇，台北已成死城。本省當時已不設防，原70、62軍兩師調往大陸打內戰。（侯友宜父溪濱是62軍至東北參與遼瀋、塔山戰役）。3月6日涂光明協同高雄市長、議長（彭明敏父）上壽山，威脅要塞司令彭孟緝投降，並欲開槍射彭，彭乃斷然提前下山平亂。

陳儀長官一開始令軍隊不出營，知彭下山鎮暴還責彭妄為，後是陳儀看暴亂已不可收拾，蔣介石也調駐昆山的21師趕到基隆，才改對彭表示嘉許。事變後白崇禧來台宣慰，報告蔣說：「高、基、澎三要塞司令，鎮壓最為得力。」稱許彭為模範軍人，認為彭沒聽陳儀和平解決之令，「擇善固執到底而削平全省大亂，誠功不可沒。」

1965年7月，當彭孟緝調職總統府參軍長時，蔣介石召見面諭：「處理台灣228事變，卓著功勳，特授汝青天白日勳章，由蔣部長經國代授。」

陳儀的寬仁誤事，就如馬英九一樣，現在看了美國暴亂，就知當年馬政府不該退讓縱暴。可笑也弔詭的是，當暴徒推翻了政府，暴行就有了正當性，就像林飛帆說的：「我們是不合法，但是有正當性。」

而在是非不分、正邪易位之下，國民黨也拿香跟「敗」，推崇這推翻他們的「學生運動」，以致於「中華民國」的正當性與話語權全斲喪。

而美國這次開槍，盡顯威權，全美及世界都表讚，而台灣省人卻不敢講這槍開得好，蔡英文只能遙望自由女神像，燒些文青紙錢默禱暴力美國。現在又說蕭美琴拿到拜登就職典禮的門票，台獨為之額手稱慶。

可嘆的是，歷史發展到今天，已經是中天烏雲密布，國家認同逆反，功過忠奸顛倒。所謂的青山有幸埋忠骨，五指山卻因放了李登輝而不幸蒙塵。

川普如果再當總統，必然有轉型正義，在美國會前會立起一座手舉中指的自由女神像，歌頌那位叛亂時身穿紅衣，一馬當先破窗而入被惡警擊斃的巴比特（Ashli Babbit）。