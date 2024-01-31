2016年國民黨敗選，國民黨支持者正確認知敗選原因，包括馬英九的「馬金體制」失政，朱立倫的「換柱」失策，反服貿與反核風潮應對失敗，但沒有出現「幻覺式」的「敗選創傷症候群」。

2020年國民黨敗選，國民黨支持者無法接受，韓國瑜造勢活動場場爆滿，選票卻大幅度的輸給蔡英文的事實，接著韓國瑜又遭到高票數的罷免，高度的挫折引發明顯的「敗選創傷症候群」。

很多不論學歷高低的人都認為韓國瑜敗選是因爲民進黨做票，各種做票的說法和視頻甚囂塵上，這種幻覺可以減輕創傷的痛苦，卻無法面對已經改變的世局，更無法找到可以重獲勝利的藥方。

2024年國民黨和民眾黨雙雙敗選，這兩黨的支持者同樣罹患了敗選創傷症候群。

選民結構和候選人特質注定一件事，藍白不合保證敗選，神仙也難救。選前藍白兩黨造勢場合氣勢盛大，但沒有一個黨能獨力打敗民進黨，始終是鐵錚錚且冷冰冰的事實。

但是這次敗選創傷症候群卻相當嚴重，國民黨支持者無法認知到，侯友宜是史上最弱的候選人，金溥聰是史上最差的操盤手。

這些可憐的支持者無法理解，爲什麼那麼好的市長，卻會是那麼差的總統候選人，所以怪罪和攻擊白黨和柯文哲，甚至稱呼白黨爲「白蓮教」，就是病情嚴重的證據。

這是減輕創傷痛苦最簡便的方法，卻也是最愚蠢的方法，但無法改變越年輕的人，越不支持風格老態的侯友宜的現象，更無法認知到爲什麼，連侯友宜曾高幅度勝選的新北市，都敗選得很難看的事實。

這些生病的人當然更無法理解，爲什麼曾協助馬英九勝選的金溥聰，無法替侯友宜取得勝利，而且表現得荒腔走板，所以怪罪別人不團結可以減輕痛苦，這是愚蠢又令人同情的幻覺。「馬金體制」失敗的原因正是金溥聰，馬英九勝選的原因也跟小金子無關，這是生病的人無法客觀認知的事實。

柯文哲的支持者症候群也不小，有人一樣無法接受敗選的事實，對選務做票疑心疑鬼，反唇相譏稱呼國民黨爲「藍教黨」，對國民黨更生起病態的仇恨值，就如同那些生病的國民黨支持者，病態的升高對民眾黨的仇恨值一樣。

很不幸的是，藍白不合甚至藍白互鬥，仍然將是賴清德繼續贏得勝利，最好的保證書。

如果藍白兩黨不能認知客觀現實，任意讓兩黨支持者繼續受困於病態的敗選創傷症候群，不但無法找到翻轉的戰略與戰術，兩黨的前程將還是在野黨的宿命。（作者為前立委）

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