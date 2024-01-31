拜登的克制究竟有什麼道理？自從哈馬斯襲擊以色列以來，美軍基地在中東被伊朗的代理人攻擊不下165次之多，美軍數十人受傷。每一次，美國媒體都報導，白宮新聞室也遭到質問，可每一回白宮摸一摸鼻子，把原先向中東提出的一字訣警告「Don’t！」吞回去，就當作沒說。

現在美軍捐軀3人，白宮才表態準備回擊。

可到如今，綏靖主義者拜登的嚇阻力，基本已經不存在了！如果拜登被認為不過是一隻紙老虎，那麼他對台灣海峽安全所作的多次警告，還值多少錢？

更根本的問題在於任何人看不出拜登3年半前自導自演阿富汗撤軍的自亂，和過去3個月連劇本都沒有的中東基地的自制，一前一後，究竟有什麼高明之處。

嚇阻原是高明的，但是畫了紅線卻不當真，嚇阻無效。歐巴馬總統任内曾經如此，中東隨即大亂。

怕事和避戰均無用，惡棍只會當成白宫下帖入局。只有強勢壓制，方能穩定局面。1988年美軍一艘護衛艦觸雷，雷根總統立即下令強力打擊伊朗，幾乎滅掉該國半個海軍！

然而，全世界今年還要繼續看拜登自嗨苟延殘喘。無可奈何！

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