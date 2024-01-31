2024年1月20日，美國F-16戰隼戰鬥機自1974年首飛以來，已迎來50周年。它是除1972年首飛的F-15之外第二古老的生產型戰鬥機。F-16是作為F-15的更輕、更便宜、數量可以更多的對等機型而開發的，當它投入使用時，被認為無法與米格-25等高端蘇聯戰鬥機作戰。F-16直到1988年才接收超視距空對空飛彈，這反映出它在美國空軍中的地位較低。儘管如此，由於冷戰結束後廣泛的預算削減，F-16的低成本使其很受歡迎。

美國空軍在19年前的2005年就停止訂購新的F-16，近年來飛機的出口仍然有限。最近幾年，有兩類客戶購買了F-16，一類是買不起F-35和F-15等能力更強的戰鬥機的國家，另一類是由於政治原因而無法購買F-35的國家。儘管台灣的國防部早在2000年代初就做出了努力，但由於政治原因而無法採購F-35，這是導致其在2019年以價值81億美元的合約訂購66架F-16批次70的關鍵因素。所有其他F-16客戶的人均GDP都比台灣低得多。再加上超過53億美元的投資來升級舊型F-16，台灣在2010年代對F-16的投資達到約135億美元。

儘管F-16很老舊，但該飛機已獲得大量資金進行現代化改造。最顯著的改進之一是在2005年交付給阿拉伯聯合大公國的F-16上，整合了功能強大的F110-GE-132發動機。該發動機的功率水平與大陸殲-20隱形戰鬥機使用的渦扇-10C類似，儘管這些美國發動機由於成本高昂而目前不再生產。另一個是AN/APG-80和AN/APG-83主動電子掃描陣列(AESA)雷達的開發，這些雷達使飛機能夠偵測威脅並能夠向更遠的目標發射。 此類雷達在電子戰方面也更加出色。

中華民國空軍使用AN/APG-83對1990年代的舊型F-16A/B批次20進行了現代化改造，即將接收的新型F-16批次70也將使用該雷達。然而，作為超輕型戰鬥機，F-16只能攜帶很小的雷達，不到解放軍殲-11和殲-16戰鬥機攜帶的雷達的1/3，還不到俄羅斯米格-31雷達的1/10。因此AN/APG-83雖然技術先進，但仍相對較弱。

F-16批次70/72是否是一個可行的計畫，最初存在很大的不確定性。沒有購買F-35或F-15的國家通常只能購買很少數量的戰鬥機。台灣國防部2019年的訂單之前，只有巴林訂購了16架F-16，斯洛伐克訂購了14架。台北的訂單因此對於保持生產線開放並為美國提供規模經濟至關重要。其他已開發經濟體早已失去興趣。F-16批次70/72比將取代的不可靠的法國幻象2000戰鬥機能力強得多，並且維護需求和運營成本要低得多。 儘管如此，新的F-16仍然遠遠落後於大陸快速增長的殲-20第五代隱形戰鬥機機隊，而且能力也遠低於大陸第四代戰鬥機，如殲-16。殲-16在性能上與最新的F-15更具可比性。與解放軍戰鬥機或美國海軍陸戰隊 F-35B不同，F-16的一個主要缺點是它只能從狀況良好的跑道起飛，而無法從臨時跑到。考慮到台灣空軍基地的脆弱性，這是中華民國空軍F-16最顯著的缺點之一。（作者Abraham Abrams為東亞軍事和安全專家，近著《殲-20空中威龍：揭密中國軍事崛起下亞洲第一架匿蹤戰鬥機》）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※