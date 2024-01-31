大陸外長王毅與美國國安顧問蘇利文在泰國的會晤，是去年11月舊金山拜習會後「小陽春」的延續。正因為這段「小陽春」，原本可能「地動山搖」的2024大選，賴清德當選後並未引起太大的波瀾。然而，美中關係陰晴不定、大陸促統壓力只會更綿密，兩岸關係下一步該如何走，取決於兩岸執政者的智慧。

台灣問題 美中相互保證

王毅與蘇利文的會晤，外界多聚焦在紅海危機與台灣選舉的意見交換，但有一個重點被忽略，就是雙方對舊金山拜習會後，美中之間各個管道的溝通做了梳理與總結，並就下一階段溝通做出安排。短短兩個多月時間，美中外事、商務、財金、氣候、農業、執法等高層溝通全面恢復，最敏感、中斷時間最長的軍事領域，也在華府進行首次磋商。從泰國會晤雙方新聞稿來看，美中高層對這一輪各領域密集溝通的成效相當滿意。

上述美中高層密集溝通，均跨越1月13日的台灣大選。也就是說，兩國記取2022年裴洛西訪台造成雙方關係緊張、溝通全面中斷一事的教訓，而願積極溝通、累積互信，才能化解這場選舉對美中關係可能的風險。美方學者認為，「相互保證」起到重要作用：北京保證和平統一，只要台灣不觸及《反分裂法》，就不尋求武力解決；美方保證不支持台獨，樂見兩岸對話，對兩岸問題和平解決的最終結果不持立場。

在「相互保證」下，儘管雙方在台灣問題上仍有極大的分歧，但還是建立了一定的互信基礎。正因如此，雙方才能擺脫賴清德當選的衝擊，讓既定高層會談能按表操課。美中關係可控，大陸對賴清德當選的反應就能夠節制，雖然在外交上拿下邦交國諾魯，東部戰區在台灣周邊舉行「海空聯合戰備警巡」，M503航路不再偏西飛行並啟用W122、W123航路，但仍屬於施壓性質，事關重大的ECFA早收清單與貿易壁壘問題，至今仍留中不發，更沒有發動大規模軍事活動的跡象。

大陸的克制並不代表讓賴清德「過關」，而是源於對當前局勢的3個判斷：第一，美中關係的穩定更重要，只要穩住華府，台灣就不會「亂來」，同時可創造有利經濟復甦的環境；第二，賴清德僅以4成得票率「慘勝」，6成民意不支持民進黨、不認同蔡英文路線，證明台獨並非主流民意，也從側面說明大陸對台政策有效；第三，選後朝小野大，無論是兩岸民間交流，還是各層次對話或合作，並不悲觀，有重現生機的可能。

大陸自信 保持戰略定力

上述3個判斷，可以透過選前一個案例顯示出來：首先，舊金山峰會上，習近平向拜登否認2027或2035攻台時間表，民進黨「反中牌」失效，芒果乾激情不再，選民更關心民生議題；其次，投票前2個星期，在藍營努力下，大陸官方恢復部分屏東石斑、台東釋迦進口，惠及基層民生；投票結果顯示，賴蕭配在「綠到出汁」的屏東得票率不到5成、得票數低於2008年，非綠候選人在台東得票率高達72%。如果大陸讀懂上述3個環環相扣的事件，就應該對兩岸關係的前途，充滿戰略自信和定力，而非拘泥於「賴清德當選」或「民進黨執政」這5個字。

如果大陸能夠自信，保持戰略定力，一手穩定中美關係，另一手擴大兩岸交流，將「台東模式」、「屏東模式」複製到每一個縣市，無分藍綠，讓兩岸民間交流至少重新回到蔡英文首個任期的狀態。兩岸民間交流升溫，國際社會認知下的台海「戰爭風險」就會降溫，國際因素對兩岸關係的負面影響亦隨之降低，即便之後美中關係生變，也足以積累抵禦變局的能量；另方面，兩岸交流本就符合6成民意，若擴大民間交流，愈來愈多台灣民眾會對「融合」更加樂見，民進黨「反中牌」會更難打。

大陸常講對台政策不會受到某一次選舉影響，但每一次選舉都是大陸對台政策總結、改進和調整的好時機。原本預期民進黨2024勝選的政治亂流，兩岸關係已經安然度過，下一步如何因應520賴清德政府上任，大陸做得愈穩，台灣民心也就愈穩。