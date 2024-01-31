中國大陸民用航空局於1月30日公開宣布自2月1日起，取消M503航線自北向南飛航偏置措施，並啟用銜接M503航線之W122與W123兩條航線由西向東飛行航路。就目前兩岸互動氛圍陷入低潮，政府間溝通管道完全中斷之現實狀況來說，不論任何一方採取政策調整措施，必然就會成為雙方政治叫陣題材。但最後會如何落幕，如何妥善處理爭議，最關鍵重點其實就是在於切莫濫情理盲，不要讓激情影響理智判斷。

許多航空專家與國安學者此時紛紛出面發表看法，但整個問題核心在於此等民航航路規範，並不是完全能由中國大陸主管機關獨斷專行，整個航路規劃過程都必須依循國際民航組織相關規章。

假若要評斷整個爭議是非曲直，詳細閱讀國民航組織針對亞太地區飛航航路規劃基本規範，亦就是國際民航組織所發行編號DOC9673號，以「亞太地區空中航路計畫」為題之文件(Air Navigation Plan - Asia and Pacific Regions)；再加上編號DOC9426號，以「空中交通服務規劃手冊」(Air Traffic Services Planning Manual)為題之規範。然後參照兩岸就此航路相互溝通協調之工作會議紀錄，才能掌握整個來龍去脈，此時發言才能有所依據，不會胡言亂語猜想臆測。

首先必須理解，面對中國大陸宣布調整該行路所涉相關自我限制措施，假若想要據理力爭站得住腳，就必須透過國際民航組織相關機制溝通協調，而不是光在國內進行政治喊話發洩情緒。依據國際社會規範以及國際組織章法，爭取與維護權益，這是文明國家行事規範。以潑婦罵街架勢口出惡言，根本就沒有辦法討到任何便宜，最後必然是自取其辱。

其次更要注意，民用航空活動最注重安全要求，假若國際民航組織未曾經過審慎研議，相關航路規範不可能被其接受；同樣民航業者亦不可能毫無意見就完全接受上海飛航情報區所提出航路安排與規範。飛航安全對於民航業者事關企業生存與營運基本要求，沒有任何民航業者願意在飛航安全上有所妥協。所以若無任何民航業者支持我方觀點，呼應我方認為大陸方面所採措施與航路安排，存在安全顧慮時，政府就應審慎檢討為何我方論述觀點，無法取信國際社會民航業者。

最重要的是從2018年1月份開始，大陸民用航空主管機關已經啟用相關航線，儘管仍然採取部分限制措施，但經過6年實際驗證後，不僅我國空防預警與掌握共機飛航動態並未發生情報疏漏現象，整個飛航安全亦未發生任何危險狀況，更完全未產生任何意外傷亡。此時再聲稱大陸調整飛航規範，將會壓迫我空防縱深與預警時間，能否取信社會大眾，恐怕非常值得懷疑。

過去6年諸多國際與大陸國內航班班機，都已經明確使用過M503、W122與W123等三條航路；自此期間內，共軍戰機、無人機甚至再加上氣球，在民航班機沿著前述航線南來北往飛東往西時，亦在同時穿越相同空域，各項雷達信號與飛航迴跡交互夾纏，但我國空防機構相當稱職，從未表示過中國民用航班使用前述航路，對其空域監偵警戒作業有所影響。此時貿然就此無限上綱，指控相關調整措施將對空防產生衝擊影響，實在很難讓人接受。

面對中國大陸調整航路運用規範，究竟對我會產生何種影響，實在必須冷靜分析沉著應對，千萬不要捕風捉影胡亂臆測，特別是以媚俗態度隨著政治鼓點起舞，刻意應和政治號角，實在非專業人士所應為。

假若無法依循國際民航組織規範爭取到任何結果，更無法讓民航業者認同我方觀點，而空防作業體系具體實踐亦找不到任何實際案例，作為證明影響我空防預警監偵與辯證作業例證，恐怕還是要儘早懸?勒馬適時收場。莫讓我方民航活動作業信譽與國家安全情勢判斷能力，成為國際社會民航業者與相關社群取笑對象。

（作者為中華戰略學會資深研究員）