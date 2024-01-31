2015年1月陳水扁號稱因失智、尿失禁等身心問題獲准保外就醫，其所涉及多個弊案也因他無法正常陳述停審至今。當陳水扁開始保外就醫，就是台灣司法黑暗時刻的展開，台中監所失職，讓陳水扁一再延展保外就醫期限，轉眼間陳水扁已保外就醫超過9年，近日陳水扁又爭取第三十四次展延保外就醫，此前無古人的創舉，為台灣司法寫下一大汙點，真的唯有「陳水扁可以超越陳水扁」。

陳水扁號稱自己有病，但今日民眾只知道陳水扁不但能主持政論節目，還到處站台輔選，還能針貶時事，更能簽書募款，日前還走上街頭，為兒子陳致中上凱道抗議選罷法修正，還能多次上法院幫女兒打醫療疏失的官司，陳水扁律師魂上身，整體論述理條現分明，更能滔滔不絕一次申論講了20分鐘，陳水扁已看不出任何生病跡象，但蔡政府卻又任由陳水扁延長保外就醫的期限，踐踏司法的尊嚴。

保外就醫的初衷是為了給予受刑人在身體健康出狀況的情況下，經過法律程序嚴謹判斷，被允許暫時離開監獄，接受適當醫療治療。保外就醫是保護受刑人基本人權，也彰顯司法的人道主義精神。然而，陳水扁卻以虛假病情的方式，利用政治力加以施壓，成功地躲過了法律的制裁，進行了不當的脫逃行為。此行為不僅損害司法體系的公信力，更讓社會對保外就醫制度產生嚴重質疑。加深民眾對於國家法治的不信任感。

最諷刺的是，賴清德日前還大談要司法改革，說要徹底解決黑、金、槍、毒、詐問題，還說要研擬一套完善法律制度來協助政府解決問題。再完善的制度建構，也要政府共同遵守才有意義，看看陳水扁本身曾經身為律師，又曾貴為總統，如今卻打著保外就醫的旗號，在外面逍遙自在，陳水扁一個人就把保外就醫此嚴謹的司法制度玩爛了，如今賴清德又高喊說要改革司法，無疑就是天底下最大的笑話。請賴清德先送陳水扁入獄服刑，再來談司法改革，國人才會相信賴清德的司法改革是玩真的。（作者為民眾黨中央委員）

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