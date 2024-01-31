中國民航局昨晚（30日）突然宣佈，為提升空域運作效率，避免東南沿海航線擁塞，自2月1日起取消M503航線自北向南飛行偏置，並將啟用M503航線W122、W123銜接航線由西向東運行。此舉意味著未來福州、廈門航班將不再繞行北方航路，直接自西向東飛往台灣，由於M503航線距離「海峽中線」僅4.2海浬，恐壓縮台灣空域應變時間。

民進黨政府又被殺個措手不及，肯定氣噴噴，行政院長陳建仁嚴斥大陸單方面破壞2015年協議，陸委會則聲稱這種做法乃是「改變現狀」，是以民航包裝對台政治，乃至軍事的不當企圖，如此貼近「海峽中線」及台北飛航情報區，將對台灣造成威脅。

民進黨針對大陸舉措的慣性思維與膝式反應，就是上綱上線到政治、國防、軍事、戰爭的範疇，對比國台辦發言人陳斌華回應，此次調整是為緩解有關地區航班增長壓力、保證飛行安全，減少航班延誤，滿足亞太地區航空運輸發展需要，也有利於改善兩岸航班營運，進一步便利兩岸人員往來，符合兩岸同胞共同利益。由此觀之，雙方思維與作為、格局與高度，完全不在同一層面。

不用再繞飛，兩岸人民頻繁往返閩台將節省不少空中飛行時間，按理機票也有價降的空間，既便民也利民。至於陳建仁所謂的2015年協議，是國民黨馬政府時期兩岸在「九二共識」的政治基礎上達成的，如今事過境遷，正如蔡英文總統說的「時空環境已改變」，自2016年起大陸對民進黨蔡政府相關職能部門的照會都是已讀不回、相應不理，何況M503是經過國際民航組織核准的國際航線，民進黨再怎麼高調抗議，也只能徒呼負負，於事無補。

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