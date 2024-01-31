喧鬧、折騰已久的國會龍頭、副龍頭人選，在今日民眾黨召開的記者會中，終於有了比較明確的「意向」，儘管民眾黨還是強調「團進團出」，將在第一輪的院長投票中，全黨推舉黃珊珊，並呼籲藍、綠兩黨給予支持，同時，也祭出了亮票、開除黨籍的規範，但是，有關副院長的人選，還是作了個彈性的處理，為自己留了個轉闤的後路。不過，「意向」始終還是「意向」，未來的結果，還是要看實際投票投出來後，才能塵埃落定。

基本上，如果民眾黨的8位委員的確貫行了他們的「意向」，且國民黨不至於「跑票」，在目前藍、綠兩黨都絕對不可能支持黃珊珊的情況下，「保送」了韓國瑜出任院長，應是沒有疑義的了。

雖然只是一個立委僅僅8席的小黨，但因三黨都未能過半，民眾黨的確深悉自己將是具有左右政局的「少數關鍵」，為了未來民眾黨的自主發展，並凸顯自家不可輕忽的關鍵力量，民眾黨拋出了「國會改革」的明確主張，甚至頗為高姿態地出了「考題」，要求藍、綠兩黨予以「答卷」，縱橫捭闔、意氣風發，不但使藍、綠兩黨大為緊張，更因其態度、話語的支離模糊，也為未來的國會生態充滿了難以臆測的「變數」。

身為第三勢力，民眾黨最憂心的就是在藍、綠兩黨的「夾殺」中，不是萎縮成「小藍」或「小綠」，就是從而重蹈過去時力、台聯、親民黨漸趨泡沫化的覆轍。無可諱言的，柯文哲的確是比較認同民進黨的，這從他一直強調自己「墨綠」的出身，以及只批判「新潮流」，而未肯批判民進黨中，是可以明顯看出的；更何況，8位委員中，傾向於綠營，而從未肯定過藍營的人，恐怕也是佔大多數的。但是，身為一個在野黨，如果背棄了自己監督執政黨的職責，也未免太過違背民意，而顯得荒唐可笑的了。

無論是變成「小藍」或「小綠」，民眾黨都有進退失據的疑慮。在這種情勢下，目前民眾黨的決定的「意向」，無疑是比較「中道」的，儘管明知票投自家的黃珊珊，在未出意料之下，就等於篤定讓韓國瑜順利當選了，這當然可以擺脫成為「小綠」的話柄；同時，在整個立院龍頭之爭的過程中，國民黨相對於民進來說，的確是釋出較大的善意，鮮少在背後說三道四，甚至傅崐萁都表明了有關「召委」的讓步，更減輕了成為「小藍」的憂慮。因此，民眾黨目前的「意向」，可以說不但能維繫自家的主體性，也展現了未來藍白可以「第二度合作」的空間，可以善盡在野黨的職責，共同戮力監督執政黨。

「國會改革」是民眾黨一直念茲在茲的努力方向，也是民眾黨所抱持的最高理想，但「理想」終歸只是「理想」，冠冕堂皇的主張，是必須以堅定的實踐力來加以支撐的，這不僅不能操之過急，更不能淪為空話。民眾黨固然可以有機會成為「關鍵少數」，但是也不必自恃過高，民眾黨必須以更謙虛為懷、廣闊包容的態度，面對未來立院的政局，稍有不慎，恐怕就淪為「無用的8席」。國會當然是必須要加以改革的，尤其是在民進黨8年來一黨獨大、專政霸道下，立法院幾乎等於是橡皮圖章，根本無從發揮其應有的功能，這就顯出其迫切性了。

但是，這也絕對不是民眾黨以區區8人之力，就可以獨立完成的，在野黨能否同心協力，發揮監督、制衡的力量，才是最重要的關鍵。民眾黨一直強調，「國家利益必須置於黨派利益及個人利益之上」，這當然是人所共知得道理，但是，如何具體實踐，恐怕才是最大的問題。民眾黨自選戰開打以來，「善變」就是頗為人所詬病的，所有的話語，常用模稜兩可的文字表述，就是連簡單明瞭的「團進團出」，都可以有不同的解說，在他們而言，自然是預留了後步，以便隨時勢的改變而轉型，但是，卻也不免令人憂心，是否可能一變再變？這點，在民眾黨刻意不為副院長表態的的用心中，就可以明顯看出。

韓國瑜應該是可以無懸念地成為立法院長，以韓國瑜熟練圓融的折衝、協調能力，也可以預見到未來的國會，必將有一番改革，但副院長人選，卻可能成為其中的「變數」，柯文哲常批評政敵「權謀」過多，但是，這才真正顯示民眾黨的「權謀」，恐怕也是不遑多讓的。一旦有了「權謀」，則必然有私心作祟，一旦私心作祟，則所謂的「國家利益必須置於黨派利益及個人利益之上」，市否能夠貫徹實踐，也就不能讓人沒有疑慮了。這當然絕對不是民眾，甚至是民眾黨所樂於見到的吧！

（作者為國立台灣師範大學退休教授）