民眾黨總統候選人柯文哲在此次總統大選中，獲得369萬選票，雖位居第三名，但已創造出三黨分立的台灣政治新局勢。我國的總統選舉制度，未來是否應隨國內政黨型態的改變而重新修正，其實是有研究價值與檢討空間。

2024大選在藍綠白3黨激烈競爭下，選舉結果雖是由民進黨總統參選人賴清德獲勝，但僅以4成的得票率當選，可謂是不受6成民意支持的「少數總統」。未來我國的總統大選，若仍採用現行的一輪投票制，則「少數總統」恐將成為常態，如此既不利於總統的政策推動，也不利於台灣民主政治的深化發展。

1月13日選舉開票後的晚間，柯文哲在競選總部宣布敗選，公開強調自己不會放棄，會帶領民眾黨繼續努力，他並喊出4年後再贏回來。上述柯的談話已明白顯示，4年後的2028總統大選，絕不會只有藍綠兩黨參選，至少仍是3黨、3組人馬的競選態勢，而屆時任何一位候選人要能單獨獲得過半數的選票，研判仍將是極為困難。

選舉不僅會促進政黨的競爭，選舉制度更會影響到政黨體制的發展。當前實施總統制的全球民主國家，總統選出方式主要有兩種制度型態。

第一種為「一輪投票多數選舉制」以美國為代表。根據法國政治學者杜華傑(Maurice Duverger)的研究，此種選制容易有兩極化的趨向，為構成兩黨制的社會基礎，對第三黨較為不利，因為選民投票時，大都會考慮投給最有希望的兩大政黨候選人。

第二種為「兩輪投票多數選舉制」，為多黨政治國家所實施，以法國為代表。所謂兩輪投票，是指候選人在第一輪投票時須獲得過半數之有效票方能當選；若第一輪投票無候選人獲票超過半數，則由最高票的前兩人進行第二輪投票，第二輪投票以相對多數決進行就可當選。上述選制的優點，杜華傑認為選民在第一輪投票中，不會因為投給第三黨而覺得選票浪費，因為到第二輪投票時，他們所支持的政黨已經和其他政黨結合，故此種選舉制下，是有利於第三黨或小黨的生存。

根據我國現行憲法增修條文第二條內容僅規定：「總統、副總統由中華民國自由地區全體人民直接選舉之。總統、副總統候選人應聯名登記，在選票上同列一組圈選，以得票最多之一組為當選」。換言之，未來立法院不必經過複雜與困難的修憲程序，只要藍白兩黨合作，主動提案修改《總統副總統選舉罷免法》，亦即增列「兩輪投票多數選舉制」的相關內容，即可完成總統選制的改革。

總而言之，台灣不論是政黨發展或國會型態都已由傳統的藍綠兩大政黨，正式走向多黨林立、3黨不過半的局面。台灣過去常呈現的「府會同黨」狀態，未來恐不易再出現，而會被「分掌府會」的政治趨勢取代。簡言之，為避免未來「少數總統」與「少數國會」造成國家的不穩定與民意的嚴重分裂，我國總統選制改為兩輪投票制，就確有其重要性與必要性。

（作者為台灣首府大學前校長、中選會前委員）