最近美國舉行總統大選政黨初選，跡象顯示川普在共和黨的初選中已經居於絕對領先，除非中間有特殊或法律事件，要不然川普成為共和黨總統候選人幾乎已成定局。美國大選的結果，會牽動全球政經情勢，包含台海情勢，值得大家關注。

根據最新的民調平均數，川普以47.3%的支持度領先拜登的43.5%，差距達到3.8%；川普從去年11月開始民調就持續領先，最近一個月還有擴大的趨勢。同樣這些民調的平均數也顯示，對於拜登總統的不滿意度，從去年3月開始上升，目前達到56.9%；認為他是稱職總統的比率，則從同期降到39.8%，相差17.1%。

依據哈佛哈里斯民調，對於拜登擔任總統的表現，滿意度最低的是「移民」，滿意度只有35%，第二低的就是「通貨膨脹」，其他幾個項目滿意度也都在四成或四成底下，包括以色列跟哈馬斯的衝突、經濟、外交以及國內的治安。

同樣民調顯示，目前美國人最關心的議題，第一名的就是移民，所以川普在第一個愛荷華州的初選之後發表的演說，最重要的主軸就是反移民。其實這是拜登從一上任就輕忽的議題，美國晚間新聞播放德州邊境移民蜂擁而入的畫面，絕大多數觀眾看到這種畫面，一定有反感。

拜登試圖派副總統哈里斯到移民源頭的中南美各國訪問，討論能否給他們經濟援助，移民就不會產生，但是顯然沒有什麼效果，移民還是不斷到河邊。對移民採取強硬政策的共和黨籍德州州長，派德州的國民兵去防守邊境，在水面上設置防渡浮球，在岸上布鐵絲網。拜登要求大法官解釋是否違憲，大法官會議說聯邦政府有權去干預，因為防守邊境是聯邦政府的職權，但是大法官沒有命令州政府終止透過國民兵裝置這些設施的行為，所以州長誓言要繼續執行，而美國有25個州州長都支持他。

移民政策是民主黨一個一刀兩刃的痛點，如果對於非法移民對付的太厲害，可能招致民主黨原來支持移民的人的反彈，但是過於放鬆，又會讓傳統的美國人尤其是白人的選票流失，所以這對民主黨是兩難的話題。

拜登政治上面臨的第二個困境，是以色列入侵加薩。根據美國民調，基本上越年輕的人越容易支持民主黨，年紀越大的人越容易支持共和黨。這個哈佛哈里斯的民調問受訪者，你認為以色列在加薩是進行種族滅絕，還是以色列只是要防衛自己而把哈馬斯消滅？結果全美國有66%認為是後者。重點在於，認為以色列在進行種族滅絕的都是年輕人，18-24歲的人有57%認為是；25-34歲的人有50%認為是，但是到了45-54歲、55-64歲、65歲以上，都不認為以色列在進行種族滅絕。所以這個又是兩面刃：對於民主黨而言，年輕人原來是重要支持者，可是他們看不下去以色列的行為，就會反應於對拜登的不滿，但拜登如果對以色列強硬，又會失去35歲以上選民的支持。他現在一直都支持以色列，勉強維持原來34歲以上的人對他的支持，可是年輕支持度就流失，所以這就是選舉上典型的難題。

當前美國經濟可以說非常好，第四季的成長達到3.2%，失業率一直維持歷史新低，結果美國人居然對經濟還是不滿意。之前發生過通貨膨脹，所以很多人覺得痛苦，尤其是收入比較差的人，所以餘痛猶存。

拜登剩下十個月，這段期間對於移民問題要怎麼處理，顯然是能否通過考驗的重要關鍵。如何處理以色列在加薩傷害到平民的武裝行動，則是另一個他必須面對的難題。

當年川普到了任期的第三年，多數的民調都顯示他會連任，但是後來爆發新冠疫情，川普應對新冠疫情的處理完全離譜，導致喪失總統寶座。拜登會不會同樣因為外部的問題，處理不當，而導致同樣的命運呢？我們且拭目以待。

（作者為東吳大學講座教授、前行政院政務委員）