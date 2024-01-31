上月大選結果，民眾黨成為立法院關鍵少數，在三黨不過半的情況下，如何選擇路向，將對政局產生重大影響。2月1日的立法院正副院長選舉具有指標性意義，民眾黨究竟將依附於執政的民進黨，以分取政府職位與資源；還是與國民黨結合成為在野聯盟，發揮監督制衡功能；或者走第三條路線，也就是站在獨立自主的立場上，不與朝野兩大政黨合作，以監督制衡為職志，提出一些議題，尋求兩黨支持，或者就個別議題與在朝或在野政黨合作。這三條路線不僅影響政黨政治發展，也決定民眾黨的黨格與未來。

讓民進黨走下權力神壇

民眾黨主席柯文哲31日召開記者會，公布正副院長投票意向，宣告民眾黨團確定推出黃珊珊為立法院長候選人，在第一輪投票中，黨團一致推舉黃珊珊；如果第一輪沒有產生國會議長，8位委員不會參與第二輪投票。按照本屆立法院黨籍結構，可以預見，第二輪投票結果將由國民黨提名的韓國瑜、江啟臣當選正副院長。柯文哲強調，民眾黨既不想當「小藍」也不想當「小綠」，所傳達的訊息是要走獨立自主路線，不跟朝野兩大政黨結合，但牢牢站穩在野黨的立場上。

這個選擇是明智的，未來民眾黨將成為立法院超乎藍綠的政黨，執持在野監督立場，發揮制衡功能，雖無決定性影響力，但握有關鍵性影響力。民進黨只占45%席次，國民黨加無黨籍委員還差3席過半，民眾黨左右議事過程與議決的空間很大。三黨並無固定關係，只有合縱連橫才能成事，民進黨再也無法像過去8年一樣，獨攬立法院最終決定權，如同民眾黨聲明中所說的那樣，一副「贏者全拿的權力傲慢」。民進黨雖然繼續執政，但將從權力的神壇走下，重大政策、立法、預算與部分人事案，都須與在野黨協商，否則將政不出立法院，成為一個跛腳的執政黨。

民進黨全面執政近8年，將民主政治的基本理念與運作基礎完全毀棄，把立法院變成民進黨掌控的立法局，不但將在野黨踩在腳底下，不尊重且閹割了立法院的自主性功能，對施政全然喪失監督與制衡功能。蔡英文總統用「好辦事」形容強勢行政權與弱勢立法權的關係，正是這種如臂使指的權力關係，立法院通過許多惡法，通過許多浪費公帑的預算案，通過許多酬庸性與奴才性的人事案，對於行政院的施政更無監督作用。

在野兩黨發揮監督力量

這次選舉，民進黨不但成為少數執政，也是立法院的少數，而且有一個關鍵少數民眾黨，現在又表現不受執政黨利誘與掌控的黨格。經過民進黨濫權腐化的8年，當前的民意主流是要將國家利益置於黨派利益及個人利益之上，期待藍綠白各政黨捐棄政黨與派系本位主義，朝野共同攜手為台灣打造一個能夠有效監督行政權的專業國會。這是民眾黨呼應民意所宣示的理想，也是同為在野的國民黨之所願。

我們希望民眾黨未來不違初衷，朝野兩大政黨也能秉持同樣理念，體現折衝妥協的民主文化，凡是重大政務與立法、預算、人事都能以人民利益為先，充分協商，尋求共識，減少對抗與鬥爭。立法權的行使本應在尊重少數的前提下服從多數，民進黨既然不是多數，完全沒有凌駕在野黨的條件，更應揚棄過去的執政傲慢，服從在野的多數意見，如果在野兩黨意見不一，民眾黨的少數意見也該受到尊重，絕不能像民進黨黨團總召柯建銘以「無用少數」視之。

大選結果顯示高達6成民意期待政黨輪替落空後，希望看到國會出現強而有力的監督制衡力量。柯文哲在選後的談話仍充滿投機與權謀，讓各界對民眾黨抱持懷疑態度。現在既已決定走自己的路，就應發揮行政與立法兩權分立的制衡功能，同時順應民意走向，在野兩黨整合力量，對執政黨發揮監督與制衡作用。

民進黨更要謹記所以淪為少數黨的原因，應該回歸國會監督的常態，並維持黨格，千萬不可再玩收攬民眾黨的權謀詭計，為壓制國民黨而把票投給黃珊珊。希望各政黨都能依循法律所揭示的理念行使職權，以期導正被扭曲的議會政治，為台灣的國會政治樹立新典範。