「我是跟著愛人敏孜來的，大陸音樂市場大且多元，且寧波在氣候、飲食等方面與台灣較為相近，我倆就選擇在這邊發展事業啦。」台胞偉捷是浙江寧波交響樂團的單簧管首席助理，他告訴中新網記者，登「陸」多年，已完全適應寧波的飲食文化，愛上了醉蟹、醉蝦等生醃食物。

日前，記者走進浙江省三大交響樂團之一寧波交響樂團，該樂團成立於2015年，由中央音樂學院院長俞峰擔任藝術指導，目前有團員100餘名，其中有9名來自台灣的演奏員「隱藏」其中，其中還有4位在樂團中喜結連理，踏踏實實在寧波安了家。

成立不到10年的寧波交響樂團究竟有何獨特魅力，能讓這麼多台灣演奏員前來「投奔」？

寧波交響樂團團長童銘告訴記者，與歐洲一些久負盛名的樂團相似，台灣不少本土樂團歷史積澱深厚，但人員相對飽和、流動性低，部分甚至是終身聘任，這對青年音樂人來說意味著機會少、競爭激烈。

寧波作為中國首批沿海開放城市，海納百川、兼容並蓄是深刻在骨子裡的基因。寧波也是一座新興的音樂之都，近年來承辦了不少知名賽事。「寧波文化產業發展迅速，市場體量大，對人才需求也更高，成為吸引這批台灣年輕人的首要因素。」童銘如是說。

「我們有成立之日就來的『元老級』成員——台灣高雄的單簧管首席敏孜，還有今年夏天剛加盟的大提琴演奏員逸修。」童銘說，這些台灣演奏家都是樂團面向全球公開招聘、在層層篩選後充實到隊伍中來的，與大陸團員一視同仁，享受同等工資及福利待遇。

記者瞭解到，寧波交響樂團年演出量超100場，其中一半以上在全國各地甚至國外，加上往返交通和定期綵排的時間，幾乎全年不停歇。

「這樣的演出節奏和體量對年輕人來說是特別好的成長平台和歷練舞台。」童銘表示，為了激勵團員們不斷提升業務水平，樂團還制定了嚴謹的管理制度，定期由專業人士對演奏水平逐一進行業務考核，根據結果給予晉陞或降級。

「我第一次來寧波是2016年隨台灣長榮樂團來演出，當時對這裡印象很好，城市乾淨、食物可口。」大提琴演奏員逸修表示，首次踏足寧波印象就很好，2023年正式加入寧波交響樂團後再看寧波，感慨這裡發展之快，高樓大廈林立，交通四通八達。

出生台灣彰化的尹璘個子嬌小，圓圓的臉蛋上一直掛著笑容，她是少有的女性圓號演奏員，和民革黨員老姚是團內的第一對「海峽組合」，她笑稱兩人起了一個好頭，從此導致樂團的兩岸夫妻檔「一發不可收拾」。

來自台灣的演奏員鶴齡與團裡的河南籍豎琴演奏員劉爽喜結連理，最近剛剛晉級成為「新手奶爸」。「來大陸工作後最大的感觸就是生活便捷，網上購物、電子支付、外賣點餐，一隻手機全部搞定。」鶴齡如是說。

隨團參加國慶70週年聯歡活動、第十五屆亞洲藝術節開幕式等多項國家級文化演出活動，赴意大利等多國開展文化交流……雖然這些台灣演奏員來團時間有先後，對寧波有著不同的理解和認識，但他們已把寧波作為第二故鄉，在寧波交響樂團鍛煉成長，不斷朝著更高的音樂目標邁進，奏響融「陸」新樂章。（方堃、陳佳瑜）

（本文來源：中新網）