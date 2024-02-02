第11屆立法委員日前報到就職並進行正副院長選舉，中國國民黨韓國瑜、江啟臣成功當選正副院長。此次立院選舉備受外界關注，韓國瑜當選立法院院長不僅展現國民黨大團結，藍白合作實力不可小覷，對韓國瑜個人來說也是重新喚回民眾熱情的機會。更重要的是維持院長中立，奉行憲政慣例，如何振興台灣經濟及和緩兩岸關係，更是我們對韓院長的期許。

首先，在賴蕭執政下兩岸關係陷入無法挽回的狀態，對台灣、區域及美中台關係都帶來不可預測的風險，韓國瑜院長當選的模式正好可以成為賴蕭行政暴衝的煞車閥；其次，台灣經濟復甦欲振乏力，民生問題諸多亟待解決，立院立委新諸公正好可以大展身手，展現專業能力，使台灣經濟早日脫困。

當然，韓國瑜院長必須秉持憲政精神，嚴守中立、超脫黨派，不能涉入政爭權鬥當中，抱持無我無私的精神，為立場迥異的各黨立委創造公平且自由的問政空間以維持國會議事的正常運作，在沒有個人立場的前提下促成各黨求同存異，形塑共識好的立法院長必須嚴守中立、超脫黨派，不能涉入政爭權鬥，抱持無我無私的精神，為立場迥異的各黨立委創造公平且自由的問政空間。立法院長的唯一職責就是維持國會議事的正常運作，在沒有個人立場的前提下促成各黨求同存異，形塑共識。

此外，台灣朝野此時不宜製造太多矛盾衝突以維護朝野和諧，在穩定兩岸關係與區域和平及振興台灣經濟帶動台灣發展上共同努力。

總之，韓國瑜當選院長是個人特質勝出以及在野團結的結果，也還給曾被罷免的韓國瑜一個公道。更重要的是勿辜負民眾的期待，扮演好行政暴衝的煞車閥。

（作者為中國文化大學國發大陸所副教授）

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