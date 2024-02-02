M503航路，是中國大陸於2015年開通南下航路，2018年開通北上航路的一條國際飛航航路，位於台灣海峽中線（Center Line）西側，距離僅4.2浬（約7.8公里）。原先大陸開通此航路，主因是為緩解上海飛行情報區內的航路擁堵，提升空域運作效率、減少航班延誤、保障旅客權益。

然而，大陸民航局公布，自2月1日起，M503航路由北向南不再偏西飛航，並將啟用W122、W123銜接航路由西向東飛行。此舉是否將影響台灣的飛航與國防安全，本文將從以下幾個方面進行分析：

一、 是否影響金門、馬祖的W6及W8航路：與M503航路一同開通的，還有起降廈門與福州兩處機場，東西向的W123和W122兩條支線航路。與位在台灣飛航情報區內的W6和W8航路，依照飛航指南（eAIP）內有關航路的橫向限制規定為10浬，多少會有交叉或重疊之慮。

倘若我國近場管制塔台未與大陸的近場管制塔台妥善協調，則飛航於W123和W122兩條航路的航空器，確實將提升飛航安全的危安顧慮。所以，日後極有可能將增加管制上的難度，同時也考驗著管制人員的能力與素質，否則輕則發生飛航高度隔離不足、航跡光點重疊、航空器空中接近，重則肇生一到四級飛安事件。

二、 是否影響台灣軍機的飛行空域及空防預警：M503航路距離海峽中線僅4.2浬（約7.8公里），加上航路橫向10浬的限制，其實早已越過中線以東的距離。不過這仍視兩岸的近場管制塔台如何協調，以避免後續諸多問題產生。但不可否認的，這將嚴重威脅台灣的空防安全。

以離海峽中線最近的無線電助航設施HOULONG VOR∕DME為參考依據，距離也不過約25浬左右（約46公里）。此數據意味著，台灣空軍的飛行訓練空域將更加狹窄，縮短地面警戒軍機及防空飛彈的預警時間。此外，為因應大陸此舉，避免如2023年10月的運九利用於M503航路接近海峽中線的事件再生，台灣空軍勢必將人員訓練的方式做一調整。不僅必須加強空中巡邏和空中警戒的飛行架次，同時也將增加空防成本，以防止大陸的軍機或其他不明航空器，藉此接近台灣領空邊緣。

日後一旦大陸軍機一接近M503航路，台灣將不得不派出軍機，對其進行驅離或攔截，而這將可能引發生空中衝突的風險。屆時空軍極可能將更加嚴格地要求所屬飛行及防空飛彈戰備人員，遵守相關的戰備規定作為應對方式，以避免衝突事件的發生。

自2018年開通至今已過去6年，諸多民航班機，都已經明確使用過M503、W122與W123等三條航路；自此期間內，大陸的軍機、無人機再加上氣球，在民航班機沿著前述航路，南來北往、飛東往西時，亦同時穿越相同空域，使雷達與航跡的信號交互夾纏，但台灣的空防機能相當優秀，對其空域情監偵和警戒不致造成太大的影響。

儘管M503航路將對台灣的飛航及空防安全帶來挑戰，但我們應該對身處第一線的戰備及管制人員抱持信任，相信其專業能力和努力，將確保我們的空域安全。只要積極應對，就能確保飛航和國家安全，以及所有飛航活動的順利進行。

（作者為自由撰寫者）

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