今年以來，北韓三番兩次在東海和西海的潛艦上發射了數枚巡戈飛彈，明顯的對美國和韓國行使武力挑釁，這也是北韓國務委員長金正恩企圖影響韓國即將來臨的國會議員選舉和美國總統選舉而來。

隨著4月10日舉行的韓國國會議員選舉日逼近，無論對執政國民之力黨或反對民主黨來說，毋庸質疑都是一場生死關鍵。一旦，執政國民之力黨敗選，無法扭轉目前國會的「朝小野大」局面，勢必會影響尹錫悅總統剩下3年的施政，如尹錫悅自稱的淪為「植物總統」。

尤其，對民主黨來言，若無法繼續在國會維持一黨獨大優勢，有效制衡尹錫悅政府，進而讓該黨代表李在明因弊案失去參選國會議員資格，進而也白白丟掉2027年的總統大選。目前，民主黨為了全黨保護李在明一人，已呈現四分五裂，國會議員紛紛選擇加入新成立的第三黨。

有趣的是，1月31日舉行的李在明新年記者會中，提出民生、戰爭、低生產率及民主主義等4大危機，進一步指責尹錫悅霸道和無能。李在明有意把國會議員選舉搞成「尹李對決」。然而，1個月前毅然自行辭去法務部長，一手接掌選舉事務的現任國民之力黨的選舉非常對策委員長韓東勳的支持率已超越前總統競選人李在明，將選戰轉化成為「韓李對決」。

「北風」不再吹起。過去每逢韓國選舉，北韓利用文攻武嚇方式直接或間接試圖影響選情收穫不少。但從韓國媒體的報導來觀，金正恩的連日飛彈「介入」，似乎變成「狼來了」故事，韓國選民毫無動搖。只有一向支持北韓的李在明就批評尹錫悅，不能因北韓丟了一塊石頭，韓國就以一塊大石頭回擊北韓，雙方該面對面對話，以免引起戰火，進而要求尹錫悅節制「硬碰硬」。

俄朝密切來往不能小覷。近日北韓外相崔善姬訪問俄羅斯安排普丁回訪北韓事宜，立即獲得普丁首肯。普丁和金正恩越來越熱吻，朝俄武器交易更為頻繁，北韓提供俄羅斯與烏克蘭戰爭中缺乏的砲彈等，俄羅斯則支援北韓發射偵察衛星成功，因此，金正恩更大聲喊出併吞南韓領土的野心，不惜準備一場戰爭。

金正恩不僅介入韓國選舉，還盼望老朋友川普能再度當選美國下屆總統。自拜登上台以來，拜登無視金正恩的存在，根本談不上舉行「拜金會」，拜登更找來尹錫悅和日本首相岸田文雄加強軍事合作，一方面武力威脅北韓，另一方面企圖「金正恩」早日下台。

問題是，俄烏戰爭和以巴戰爭仍在延續中，自賴清德當選總統後，中共的飛機進入台灣上空，威脅力度有增無減。賴清德還有國內的諸多壓力，在立法院「朝小野大」的弱勢下，不無可能陷入目前尹錫悅司法偵辦李在明和前總統文在寅諸多弊案的窘境。

現前值得注意的是，大陸和北韓分別攻台與侵南韓，萬一，兩岸與兩韓同時發生戰爭，美國該先救台灣還是南韓？對美國來說是頭大的問題。

（作者為韓國昌信大學榮譽教授）

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