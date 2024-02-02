大陸突然宣布校正回歸M503航路並啟用W122、W123航路，民進黨政府反應強烈，行政院長陳建仁、陸委會強硬抗議，國防部罕見口出惡言，外交部也說重話要大陸「後果自負」。M503航路是延宕10多年、歷經3任總統的老問題，如今大陸決心徹底解決，蔡政府只剩下抗議的能力，正是過去8年兩岸關係變遷的縮影。

航線爭議是政治分歧

陸方宣布調整後，國台辦發言人詳細回應了媒體的提問，陸媒也發表多篇配套文章。主要是強調，出於飛航便捷的考量，可以縮短兩岸直航時間、降低航運成本，此一決定與2024選舉無關，也無須和台灣協商，並反批民進黨議題政治化。經查詢航班追蹤網站，2月1日兩岸航線仍維持原狀，未見航班在新航路飛行。

使用M503航路，以上海往返東南亞的國際航班為主。大陸國內航班客運量去年已超過疫情前，國際航班則要等到今年底才會恢復到疫情前8成。但隨著星馬泰開放陸客免簽，東南亞航班勢必增量，調整M503航路是為此做準備。

不能否認，大陸取消M503南下航路向西偏6海里，等於收回2015年兩岸協商的共識，重新回到更接近海峽中線的位置，這正是紛爭的源頭。大陸早在2007年就完成開通M503的國際認證，陳水扁政府抗議後暫緩生效；2015年大陸再次宣布啟用M503，同樣遇到馬政府抗議，經協商做出「向西6海里偏置」及「只開通北上航路」的安排；2018年大陸啟用南下航路，此時已經政黨輪替，民進黨只能坐視大陸單方面推行。

M503爭議是兩岸典型的政治分歧：大陸有事實的需要，台灣有安全的疑慮，這也是藍綠政府均在第一時間向大陸提出異議、要求交涉的理由。這裡面有兩層原因：首先，大陸雖否認「海峽中線」的存在，並透過解放軍實際行動打破中線概念，但不可否認，海峽中線仍是台灣社會的敏感神經，與「維持現狀」掛鉤；其次，退一步講，即使海峽中線不具主權的意涵，但「中線」的確是上海與台北兩個飛航情報區的交界線，是實質存在的管轄權邊界，而臨近大陸、位於上海飛航情報區內的金馬地區，正凸顯兩岸的特殊關係，該地區空中管轄權不可避免成為兩岸高度敏感的政治問題。

恢復對話開啟大交流

回顧M503爭議的來龍去脈，可以給兩岸關係三個啟示：其一，大陸會堅決推進其單方面設定的對台議程，即使出現困難、有所延緩，也會不斷挪步趨近最終目標。其二，台灣輿論和民意的反應是有效的，否則大陸不會延宕超過15年才全面開通M503預設航線，但目前台灣民意反彈的效用，較過去大為減低，無法對大陸產生決定性影響。其三，兩岸協商溝通是有用的，對台灣也是有利的，因為協商可以增進政治互信，雙方各讓一步，亦有助於民眾的理解，更有助於兩岸的和諧氣氛。

兩岸關係惡化，讓蔡政府的抗議流於形式。但也不能輕忽校正回歸M503與附屬航路，對台灣管轄權、飛行安全上都存在疑慮，應透過協商妥善處理，才能維護航班安全與民眾福祉。大陸尚未使用新路線，據媒體透露，兩岸民航管道仍未放棄技術層面的溝通。在此，我們提醒蔡總統，大選後雖進入過渡狀態，但總統的兩岸職權絕不存在「看守期」，必須審慎務實處理M503議題，打開與對岸溝通的管道。

蔡總統執政近8年，兩岸制度化協商中斷、政治互信倒退，但至少維持了雙方公部門的訊息通報與技術性聯繫管道，在因應突發災難、新冠疫後復航、共打犯罪等過程中仍然扮演重要角色。蔡總統必須思考如何在最後3個月交棒期，讓兩岸恢復對話、重建互信、開啟大交流，避免賴清德上任後可能的巨大危機。蔡總統自信，民眾信任民進黨不會賣台，更有能力與大陸和解。實踐諾言只剩3個月，歷史在等待她的答案。