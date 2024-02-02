大陸突然取消M503航道偏西飛行的承諾，並啟用銜接M503航線的W122、W123西向東航道。行政院、陸委會、國防部均表達不滿並嚴正抗議，外交部甚至要求大陸協商，否則「後果自負」。大陸國台辦則強調，此舉有利於兩岸航班營運的改善，便利兩岸人員往來，符合兩岸同胞共同利益。

航路在上海飛航情報區

M503航路位於「上海飛航情報區」，且已獲得國際民航組織（ICAO）同意，實施未必需要與台灣協商，更無需獲得同意，外交部「後果自負」的說法沒有意義，且由外交部要求大陸協商，已逾越「兩岸人民關係條例」所規範的職權。強烈的反應反而彰顯民進黨政府的「死穴」：兩岸之間有太多需要協商解決的問題，但對民進黨政府來說，又是何等的困難！

官方往來需要一定程度的共識與互信，馬政府時期兩岸之間有默契，才能維繫溝通協商，並達成23項協議。但蔡政府不接受馬政府與大陸建立的共識，也就是「九二共識」，兩岸官方關係因而冰凍，不但說不上話，還出現敵意螺旋的負面效應。

民進黨政府汙名化馬政府和大陸草簽的服貿協議是木馬屠城，卻又享受ECFA帶來的紅利，早已引起大陸民意反彈。如今對岸陸續祭出貿易壁壘調查、中止石化等12項產業的ECFA優惠、取消M503偏西航路，發動外交戰步步進逼，既是衝著即將上任的賴清德，也是對大陸反台民意的交代。

蔡政府執政以來，每遇兩岸關係陷入緊張，總強調台灣是民主聯盟堅定的成員，言下之意，國際友人會成為台灣的後盾。問題是，過去近8年來，他們對台灣的處境提供過什麼實質有效的幫助嗎？這次「M503航線事件」，美方只有表態，再無其他。蔡政府開口閉口「理念相同的國家」，真的有把台灣的遭遇放在心上嗎？真的幫得上忙嗎？

如果蔡政府可以和馬政府一樣，受邀參加ICAO大會，或許還有機會就「M503航線事件」在ICAO發表演說，讓國際社會為台灣主持公道。然而，就像台灣已連續幾年缺席世界衛生大會（WHA）一樣，蔡政府執政後，台灣已無緣參與正式的國際舞台，連好好發聲的機會都沒有，遑論捍衛權益，這種情況顯然在賴清德上任後還會繼續下去。

民進黨應打開交流大門

不過，話說回來，如果台灣還可以受邀參加ICAO、WHA等，就意味兩岸有互動，關係是正面的、善意的，那也就不必擔心出現無法溝通、無從協商的窘狀了。

民進黨若想解決兩岸問題，維護台海和平，其實不必捨近求遠，向國際社會博取同情，大可打開兩岸交流大門，讓更多觀光遊客往返兩岸，讓更多陸生、台生相互學習交流，讓兩岸人民多多認識彼此。善意的交流互動能夠驅趕負面能量與仇恨，這比花大錢軍購更能帶來安全。

社會秩序不能僅靠法律，還需要人與人之間的行為規範，共同的規範就是道德，道德不能靠教條養成，而需要人的「善意」，當人們置身善意的環境，就容易展現道德的行為。兩岸冷對峙，更需要建立以善意為核心所建構的交流環境，才能培養信任。

展現善意的方式其實不少，如台北燈會、雙城論壇，以及疫後逐漸展開的各種活動，都提供了兩岸人民甚至官方自然而然接觸和交流的機會。不必計較或強調枝節問題，諸如對等、名稱等等，而去創造各種可能性，增加交流互動的範圍和層面，竭盡所能恢復、擴大兩岸間的對話、往來與合作。

兩岸真正重要的，不是M503航線向東或是向西偏置多少海里，而是兩岸人心的距離。要拉近距離，只有更多交往互動，更多心意流動、更多彼此欣賞。兩岸是咫尺還是天涯，只在一念之間，這一念，你我都在其中。