大選後最重要的政治大戲─立法院龍頭之爭落幕，「韓江配」勝選。作為國會最大黨，國民黨總算掌握更大資源，只要與民眾黨合縱連橫，預料未來4年立院對行政院的政策抗衡力道將提升。但更重要的是，韓國瑜要如何詮釋立院龍頭的角色。

韓國瑜在2018年高雄市長選舉獲勝後風生水起，但隔年宣布選總統，讓綠營撿到槍，2020總統大選蔡英文獲勝且全面執政，隨後韓也被罷免高雄市長。沉澱了3年多後，韓國瑜如今再攀登事業高峰，若無堅韌毅力、能屈能伸的人格特質，在政壇重摔後還能再起的真沒幾人。

從「罷韓」、失業到如今貴為立法院長，外界不免好奇韓國瑜將如何對待「敵人」？立院如今多了民眾黨的第三勢力，一般預料未來甲級動員或衝撞會減少，但外界更在乎的是，韓未來在秉持公平中立主持議事之餘，如何站穩立場。

2012年馬英九連任後，立院最大黨是國民黨，立院龍頭也是國民黨籍的王金平，但何以還爆發太陽花運動？太陽花運動的導火線固然是兩岸服貿，但國會少數黨在藍營完全執政下竟能翻轉政治局勢，原因除了民進黨團結、汲取公民組織力量外，最重要的是綠營上下都為自己的政黨利益打拚。

韓國瑜勝選後發表感言，呼籲游錫堃一起努力，「院長辦公室和官邸等都可提供游院長使用」。這種說法或許是對民進黨拋出的善意，但畢竟國會是未來4年在野黨唯一的角力場，關照6成主流民意的需求，才是在野黨立委最重要的責任。「莫忘世上苦人多」，期許「辣個男人」能有擔當，創造立院新氣象，造福百姓。