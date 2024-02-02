很難想像高齡90歲的老先生還可以擔任電影男主角，米高．肯恩在新片《一個人的逃亡》中擔綱演出，還有不少「動作戲」，只是到了這年紀已經不再需要槍戰或決鬥，只要能推著助步車踽踽獨行、緩緩逃離英國養老院，就夠扣人心弦、足以賺人熱淚了。

電影改編自真人實事，英國老先生伯納．喬丹（米高．肯恩飾）跟太太艾琳（葛倫達．傑克森飾）感情極好，因為艾琳病重，兩人一同住進有醫療照顧的養老院。喬丹曾在大戰時期擔任英國海軍、親身參與諾曼第登陸，一直很希望能在70周年時參團回去戰場看看，無奈報名太晚而向隅。太太鼓勵他有夢就要追，於是他策畫了自己的「逃亡之行」，隻身赴法，等院方發現他失蹤，趕緊報警協尋，讓90歲喬丹的「壯遊」轟動英、法兩國。

這部電影表面上是老人的壯舉，實際上要處理的是戰後創傷。喬丹一直收藏著戰友給他的遺物，戰友的託付與信任卻釀成他終身揮之不去的陰影；另一位在路上認識的空軍老先生始終懷疑當年開飛機大轟炸時，炸死了自己的大哥，就此酗酒傷肝；推輪椅的年輕志工也在其他戰役中失去一條腿，內心晦澀。喬丹知道大家的痛苦，他安慰眾人的方法很特別，也不勸告、也不多說，光是陪伴就好，一個眼神、一個安慰，就能釋放心中的傷。他知道只要發生戰爭，不管站在哪一邊，都苦，因為戰爭底下沒有贏家。

導演用鏡頭描繪老人家的日常，簡單的散步、走路都極有感情，老妻每天都要精心化妝才面對先生，不是因為公主病，而是她經歷過戰爭時期日日提心吊膽的分離，知道婚姻之道無他，要靠一天一天的經營與珍惜。

這部電影還把英式幽默與老人幽默合而為一。貼心的護理人員很想知道喬丹太太的病情到底有多嚴重，這位老太太幽默地回答，「醫生告訴我，不要讀長篇小說！」照完鏡子後，她對護理人員說，「你絕對想不到我剛剛看到什麼！」誰說老人無助，葛倫達．傑克森這位兩屆奧斯卡獎得主就把老太太一角演得極度出色，雖然臉皮耷拉下來，膠原蛋白都跑光了，眼中的聰慧卻讓人難忘。

我很喜歡整部電影傳遞出來的訊息，沒有大聲疾呼戰爭的危險、沒有國族對立，也沒有世代仇恨，就是平平淡淡地看著一位老先生完成畢生心願，但以上這些訊息都包含在內了！老先生本來反德反到不肯吃德國巧克力，卻能在諾曼第與素昧平生的德國老兵同桌聊天，在彼此眼中看到對方心中的傷痕，起了同理心。這個轉變非常感人，歲月過去，誰還能當誰的仇人呢？

新總統產生之後，兩岸關係看來更為緊繃，建議賴總統可以看《一個人的逃亡》，看看這位離開戰爭70年的老先生如何回顧過去，想想我們現在到底該做些什麼，好讓年輕人眼中不要印下同樣的恐懼。

（作者為作家）