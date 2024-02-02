立法院龍頭改選甫落幕，綠白矛盾浮上檯面。雙方為了誰主動打電話喬「珊昌配」互槓，民眾黨主席柯文哲痛批民進黨放話鬼扯，氣得揚言提告綠營發言人吳崢及撰稿記者，不料立即被獨派醫師陳永興打臉。柯想必懊惱萬分，早知就藍白合、開大門挺「韓江配」，也不致落得被綠營揶揄羞辱。

立法院龍頭大戰，因三黨不過半氣氛詭譎，即使白營宣布走自己的路，8票團進團出自推黃珊珊角逐院長，但投票前一刻仍謠言滿天飛。民進黨雖嚴詞批判白營保送韓國瑜，政治及媒體圈卻盛傳綠白悄悄喬人選，綠營更放話投票前一晚柯致電民進黨高層，希望院長票投黃珊珊，副院長白營會全力支持蔡其昌。

此消息在國民黨韓國瑜及江啟臣當選正副院長後傳開，意謂柯率民眾黨立院黨團召開的挺珊珊選院長記者會，根本是在打假球，柯私底下還不斷向綠營拋媚眼，因民眾黨信譽不佳、民進黨堅持「游昌配」而破局。民進黨發言人吳崢甚至言之鑿鑿，是柯主動打電話給綠營一位醫界大老。

柯文哲為此氣到要提告，強調投票前民進黨各路人馬都在找他，包括醫界大老，他當然是要回電，不是他主動打電話。不料該位「醫界大老」陳永興旋即公開聲明，指稱1月31日晚間接到柯文哲電話，尋求「民進黨第一輪投票支持黃珊珊，民眾黨願意支持民進黨人選擔任副院長」的可能性。

陳永興指出曾電詢準總統賴清德，後因民進黨堅持游錫堃當院長、黃珊珊當副院長，民眾黨則希望黃珊珊當院長，雙方沒共識而作罷。陳的聲明等於在柯的傷口上灑鹽，即使民眾黨再次召開記者會，說明柯是被動回電，綠白間的「電話門」操作，柯顯然遠遠居下風。

這情境有如藍白合的君悅鬧劇，當時侯友宜唸出柯的簡訊，提及郭台銘需要找一個理由退選，宣讀前兩度徵求柯同意後才公開，但柯仍爆氣開轟侯唸簡訊是網軍側翼才會做的事，如今綠白合光是一通電話就把柯修理得體無完膚。柯或許有一絲懊悔，大選前如果不要被假民調欺矇、不要撕毀藍白合6點協議，此刻該傷腦筋的可能是人事組閣。

往事已矣，柯與其深陷綠白矛盾泥淖，不如往前看，新國會有更多挑戰需要藍白合。例如國家通訊傳播委員會（NCC）的人事權，這也是柯在藍白合協議中的主張，只要藍白達成共識，NCC就不會淪為「媒體東廠」，因強力監督政府而被關台的中天新聞台也才有重見天日機會。

韓國瑜歷經總統敗選、高雄市長被罷免的低潮期，如今政治生命起死回生，當選立法院長，他宣示未來主持議事一定照顧小黨、尊重少數，明顯向民眾黨遞出橄欖枝。柯也稱讚韓了解庶民心聲，溝通能力強，那就不妨深思大選時藍白破局徒留的遺憾，如今綠白合成了互揭瘡疤的鏡花水月，三黨不過半的新國會或許已成了藍白合的契機。

（作者為大學教師）