台灣大選前「戰爭與和平」的爭論甚囂塵上，今已落幕，卻開啟了全球各國選舉的序幕。2024年全球有60多國舉行選舉，創下歷史新高，已被西方媒體貼上「終極選舉年」( Ultimate election year)的標籤。

雖然選舉只是民主的一環，但是當選者的決策及執行結果卻是驗證民主的果實。選舉結果是符合選民期盼及國家利益的「善果」還是「苦果」，只有選民自作自受。近年來自由派學者也在懷疑：選舉是少數服從多數，然而若前者必須概括承受後者選出者的劣政結果，無辜受害，是否符合「公平正義」呢？

剛過去的2023年，俄烏戰事與以哈衝突所帶來的傷亡、饑荒與難民潮等，都留下了近代史上醜陋的新篇章。各地人命安全與庶民生計橫遭戕害，始作俑者都是選舉勝利者，受害者卻都是選他們的人。即將選出的全球新領袖們能否「重置蒼生於衽席之上」？且讓我們盤點下列幾個重要國家的大選概況。

美國：拜登與川普的角逐，將是今年最熱門的國際大事，而且熱度將橫跨整年。目前川普略占上風，其黨內對手已於日前先後退選，形同他將代表共和黨角逐，而且民調也微勝拜登。拜登為了求勝，內政與外交施政將受選舉綁架，尤其來自共和黨的鷹派勢力。

西方媒體預判，如果川普在大選獲勝，他將提出舊任期政策的升級版。美國將大幅削減對盟國的軍事承諾（包含台灣在內），在反氣候與反移民等問題的議程上更加走回頭路。現在歐亞若干國家惴惴不安，已經開始預先規畫「川普回鍋」後的因應方案，尤其中國大陸。

英國：在今年歐洲的所有選舉中，英國選舉影響最大。雖然理論上應在今年年底前進行，但首相蘇納克可能延到2025年1月。這次選舉將決定兩大國政方向：一是對外，一是對內。對外英國脫歐後，英國在全球經濟中的角色（包括與歐盟關係）尚未確定。倫敦會繼續追求「全球英國」品牌，還是讓導致英國脫歐的反移民民族主義者繼續擅場？對內則是如何終止兩年連換3位首相的罕見政治動盪。目前若干民調顯示英人期盼反對黨工黨重新掌權，以便讓英國政治恢復穩定。

烏克蘭：因為俄烏戰爭爆紅的總統澤倫斯基將競選連任，但鑒於烏戰未決，烏國處於戒嚴狀態，原訂3月底的選舉將被推遲。而澤倫斯基目前在國際與國內的聲望陷於兩極，雖然戰爭初期他被比作邱吉爾，但隨著戰事的膠著，烏國陸續傳出政府官員與軍事將領收賄與貪腐的事實，使得國際間對於澤氏的領導產生懷疑。

其中最大援助國美國對烏的援助也不如前，拜登尤其不希望他的「援烏挺澤」政策，因為共和黨選民的反對，而變成競選連任的絆腳石。在此複雜的情況下，加上烏人政治傳統上較為彈性務實，澤氏是否順利連任尚有懸念，若步伍邱吉爾的落選後塵也非無可能。

印度：總理莫迪聲望仍隆，他執政的印度人民黨（BJP）將再次獲得勝選。但現有親莫迪的印度教民族主義派若因其勝選更加狂熱，則會使得國內印度教徒與穆斯林間的緊張關係遲早引爆，平添內部的不安。國際方面，美國希望莫迪連任，有助於其印太戰略；而基於相同理由，中國大陸則不抱期望，尤其兩國的邊境衝突時常發生。

除了上述幾國之外，也有兩個國家的選舉與當前兩大戰事息息相關。其中一個將有選舉，但世人已不奢望結果能旋乾轉坤；另一個則是尚未選舉，但越來越多的世人希望該國提前大選，換人做做看。前者是俄國的普丁，後者則是以色列的尼坦雅胡。

2024是中國傳統的龍年，世人飽經紛亂，亟盼「龍鳳呈祥」的太平歲月到來。但是上述各國選舉結果，會給紛亂帶來解方，還是反而「龍爭虎鬥」，又帶來新的紛亂呢？

（作者為前大使、國立清華大學副教授）