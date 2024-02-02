香港進出大陸的人流出現逆轉！海關數據顯示，2023年全年香港居民約有5300萬人次北上，遠超過大陸旅客約2600萬人次訪港。北上大陸的香港人也已超過2018年水平，反觀南下香港的大陸人，相較疫情前兩年平均6000萬人次的規模卻大幅縮減。

1月初英國廣播公司（BBC）中文版網站在一篇「香港經濟低迷，為什麼愈來愈多港人北上深圳跨境消費」報導中，引述政府數據，並以若干港人實例，極好地證明了港人心裡存在的優越感殘影逐漸消散。

例如，26歲的李承謙小時候曾陪媽媽到過羅湖商業城，但已經沒什麼記憶，對於深圳的印象一直都停留在「不太發達」的城市，故一直都沒有想要前往消費的慾望。直到2023年5月，他才重新申請回鄉證，開始了第一次的「北上消費」之旅。他坦言，去了第一次之後，翻轉了他過往對於深圳的印象，「我第一次是去萬象天地，看到很多高樓大廈。」此後每個月他都會到訪深圳一兩次，每次都嘗試一家不同的餐廳。

香港處處優越於大陸，是1840年鴉片戰爭導致香港割讓給英國後，近200年發展差距的積累。然而大陸改革開放後經濟高速增長，原本只是小漁村的深圳一躍成為科技與金融領域的中心，總體經濟規模也已在2017年超越香港。雖然只是一河之隔，但深、港發展翻轉的心理反應，大概需要幾年才得以改變。

從尖沙嘴香港西九龍高鐵站到深圳市中心的福田高鐵站，高鐵行程只有14分鐘，距離30公里，比北捷淡水信義線象山站到淡水站32公里（行程54分鐘）還近，但優越感的殘影作祟，短短十幾分鐘的物理距離，在「心理距離」的刻度上竟要費時數年！

同樣心理上的失落感，讓不少中老一代台灣人難以接受「落後不文明」的大陸比自己進步。優越感的殘影作用，使「中國高鐵沒有靠背」這種離譜的謠言有市場。伴隨大陸股市房市不振，各種「中國崩潰論」推陳出新。任何關於大陸真相的正面傳遞會被迅速貼上「認知作戰」的標籤。中老年一代自我屏蔽真實資訊的能力驚人，反而十幾歲的青少年沒有這種優越感的殘影，他們可以在抖音、小紅書等APP上客觀地追尋大陸的時尚流行資訊。

放大到世界格局上亦是如此。西方自工業革命之後已經遙遙領先東方長達數個世紀之久。高高在上的西方政客，早已習慣別人對他唯唯諾諾，當然很難接受「東升西降」的現實，很難接受非西方提出的各種國際倡議，諸如「一帶一路」倡議、金磚國家組織等等。心理上的失落感強烈，卻無法認真反思治理制度的缺失，只能用偏頗的輿論醜化對手來維持他們優越感的殘影。

優越感有殘影，自卑感也有殘影。二戰後美援時代成長的台灣人，以及改革開放後第一批發家的大陸人，就有不少人「欽慕」美國，想方設法傾家蕩產也要移民，或把子女送到美國。大陸電視劇《都挺好》裡面的「蘇大強」更是把這種「慕洋」情結刻畫得入木三分。他們對現今美國治理失調的各種危機視而不見，因為自卑感的殘影更難洗盡。

核武時代，超級大國間的競爭不太可能靠打仗來決一勝負。因此，意識形態的殘影需要更多的交流來消解。就像被反華媒體蒙蔽多年的港人一樣，他們一旦用雙眼與真心體會感受了事實，這種翻轉的印象猶未晚矣，可為更愉快的生活體驗增添驚喜。

殘影原本指的是顯示器面板的圖像殘留，或人眼的視覺暫停現象，但機械或肉眼的殘影構成不了大礙，反而善加利用可以創造新藝術類型，增添人類文化的光彩。但比物理殘影影響更大的是心理殘影，包括意識形態僵固造成的各種殘影，在信息繭房的演算法助攻下，更成了難以消散的心魔。所幸港人以實際行動證明，只要願意跳出認知的舒適圈，再頑固的殘影也有散去的一刻！

（作者為香港中文大學金融系副教授）