新年誌喜，此地歷經四年一度，民主活動盛事。掃街宣傳，鞭炮助陣，車上有人拱手為禮，高喊拜託拜託，路旁有人大叫，當選當選，台語說凍蒜凍蒜。然而喧囂過後，杯盤狼藉，天下沒有不散的筵席，人們漸漸從激情之中，甦醒過來。日昇日落，吃飯睡覺，朝九晚五，上班下班，回歸日常，一切如昔。

而我奔向桃園機場，那邊有文化交流協會的巫倩怡會長，率領一群大學生，我們要共赴河南冬令營，一起學習體驗。上了公車，等環狀捷運，再轉機捷。拖著行李，直闖中原，河洛寶地。直飛鄭州的班機，要到中午。但新聞說，選後機場擠爆，我也趕了個早。二航廈三樓三號櫃檯，八點還沒開張，四個學生模樣的年輕人，已經排在那兒。我先在一旁，草草吃完早餐，還是開口問了他們。原來同班機，和我一起飛。我去鄭州一遊，他們是鄭州大學的學生，來台灣交換半年，正好要回家過年。兩男兩女，男生念東吳和中原大學法律系，有好幾大箱行李，說是一堆台灣名產，鳳梨酥和茶葉，還是林華泰名店的茗品。另外還要給爸爸帶條菸抽。

他們也不嫌棄我，一介糟老頭來搭訕，都喊我叔叔，都是很有教養的孩子。不聊還好，一知道今天我們也有一群大學生，往鄭州奔，四個人馬上就湊了過來，要加我微信，四個都要加好加滿，然後對我開始行前教育，有關鄭州的衣食住行種種。說鹹豆花，胡辣湯當早餐，如果怕太鹹太辣，可以告知店家少放，但沒有用，還是偏鹹偏辣重口味。這還蠻好笑，因為說了也沒有用。再來就是女生，看我衣衫單薄，說鄭州下雪了，衣服不夠沒關係，當地買方便又便宜。再說支付寶和微信配綁準備好了嗎？因為當地少用現鈔。我一下子受寵若驚，五個人七嘴八舌，無微不至，我說冬令營萬事俱備，沒啥機會到外面吃喝走動，大家太熱情，我一下子有點手足無措，大概看我亂了手腳，他們還安慰我說，老師你放心，這不算什麼，台灣人更照顧我們，老師好，同學好，教官好連宿舍阿姨都對我們很好。到鄭州有事要找我們，我們都有空，都開機，要地陪全陪，我們都行。

然後我也加入他們，年輕人的閒聊，天馬行空，無厘頭，侃大山。說馬英九和蔣萬安，都是法學博士，法界前輩。鄒同學還說想買蔣中正日記，最新版本帶回去，而這位鄒同學，長得像陸星肖戰，可能還比肖戰高挑呢！王同學來自新疆，也跑來鄭州，讀鄭州大學。聊著聊著，突然誰的手機響了，大家也開了個時事的玩笑，說這不是又提醒我們有衛星飛越天空吧？我看他們百無禁忌，什麼都能聊，就說一定不是missile，因為你們還在這兒呢！還沒走呢，再怎麼著，也要等你們上了飛機，撤了再說。知道我在開玩笑，他們也不以為忤。

再來的話題更勁爆，其他的人問，來自新疆的王同學，傳聞中街上的紛亂，是真的假的？他說真的沒有，至少他沒有看到，不敢說是媒體有誤，但至少他看到的實情如此。這話題更有點溫度了，我也補上一槍，就說這真假我是不知，但說到新疆，我只知道迪麗熱巴，和新疆四美的佟麗婭。因為台灣播過陸劇，2009年出版的，人活一張臉，劇中的賈曉臣，就是佟麗婭主演。好像現在離婚單身，而鄒肖戰同學也說，他知道佟麗婭—事，只是原來，美女的顏值，征服兩岸，我們的話題交集和彼此共識，就是新疆小姐亞軍的佟麗婭。美女仳離，好似再嫁，兩岸男性同胞，同聲一哭，為之長噓短嘆，而且不分老幼。再來我又說，家家有本難念的經啊，新疆之大，可能有點小問題，阿你們四人來台，觀察了半年，此地的問題有比較少嗎？都有難處，都有苦衷，都不容易是吧，誰說不是呢？

後來我想，這些鄭州大學的交換學生，他們洶湧的熱情，不只是破表的愛心，而是一種移植的善意。台灣人愛護陸生，他們轉而照顧我這叔叔，但我又將何以回報？報答何人呢？突然我感到一種莫名的悸動，這一份同胞的關懷，循環再生，善意源源不絕，台語說，吃人一口，還人一斗。古有明訓也說，受人點滴，湧泉以報。成就迴響不必在我，但是付出必定有我。兩岸各自拿出真心真意，管他如何迂迴蜿蜒，最後終必還諸天地，流向回報你我子弟。這不正就是，美好世界和美麗人生嗎？（黎家慶／英文教師）

【徵文啟事】

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