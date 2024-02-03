國發會日前宣布從下次發布元月景氣燈號起，將採用新版景氣燈號，新版與舊版最大的差別在於改採「工業及服務業加班工時」取代「非農就業」，未來燈號將更靈敏，此一調整極為允當。

我們平常看到景氣燈號，大概曉得紅燈是指景氣熱絡，藍燈是代表景氣低迷，然而，燈號是如何形成的，人們未必清楚。事實上，這是從上百項指標裡，就循環對應性、景氣領先性表現最優者挑出九項，每項訂出得分門檻，每月視其表現給分，九項加總之後的分數稱為綜合判斷分數，去年12月綜合判斷分數是20分，對映的是黃藍燈，說明景氣仍緩，要步入穩定的綠燈，得達到23分才行。

這次為何換掉「非農就業」，這是因為非農就業鈍化已久，自2013初年到2023年初，十年之久不論景氣好壞，這項指標不動如山，即使2021年2月起我國總體景氣連亮了九個月的紅燈，非農就業依舊亮藍燈，與總體景氣格格不入。這是因為少子化，非農就業人數成長停滯所致。此外，疫情蔓延，未返國而被除籍者大增，也加劇了這項指標的衰退，何以如此？因為我國就業調查是以戶籍人口為母體，除籍人數大增，就業人數自然大減，如響斯應，非農就業豈能不亮藍燈？

令人嘖嘖稱奇的是，非農就業自去年5月迄今一連亮了八個月的綠燈，表現出乎意外的好，同期間總體景氣卻疲弱不振連月亮藍燈，兩相對照，一樣是格格不入，何以近月非農就業又神蹟式得好轉？原因是疫情結束，各國邊境管制解除，久居國外被除籍者紛紛返國了，戶籍人口回升，非農就業自然就同步成長，十年來非農就業的下滑，非關景氣，如今上升也非關景氣，這樣的指標必須淘汰，加班工時是不錯的考量，這項指標既不會受除籍的影響，也不會被少子化牽制，是最佳選擇。

然而，現行九項指標中，還有一項指標的表現也不易解釋，但在本次改版中並未加以汰換，那就是「批發、零售及餐飲營業額」，選這項指標是要觀察消費，無奈批發鶴立雞群，占批發、零售及餐飲營業額的7成，以致這項指標的冷熱悉數取決於批發，最能反映消費的「零售及餐飲」只能在一旁陪襯。批發業包含貿易業，這導致主導「批發、零售及餐飲」的是出口的好壞，而非消費的榮枯，例如2021年國境解封之前民間消費負成長，零售及餐飲營收也呈下滑，然而由於連月出口成長逾30％，帶動批發業，以致「批發、零售及餐飲」表現出奇的好，連月皆得滿分五分，成為讓景氣亮出紅燈的功臣。

景氣燈號九項指標在貿易面，已有海關出口、設備進口，無需批發業再錦上添花，更重要的是「批發、零售及餐飲」原本想反映消費情勢，最後也被占7成的批發業牽著鼻子走，如此一來，景氣燈號裡，外貿相關指標九居其三，消費的榮枯卻難以呈現，這個失衡將讓景氣燈號失真，未在本次改版中加以改正，實在可惜。

我們認為，距離下次發布新版燈號還有一個多月的時間，國發會或可就「批發、零售及餐飲」與「零售及餐飲」何者更能呈現民間消費的變化，再做一次評估，若「零售及餐飲」較具代表性、合理性，則加以替換，未嘗不可。景氣燈號的內涵應與GDP一致，近年民間消費占GDP近5成，對總體景氣的影響至為關鍵，自不應在燈號裡缺席。

國發會自1977年公布景氣燈號以來，景氣燈號已成為各界了解景氣動向的重要指標，隨著台灣經濟型態的改變，國發會始終能與時俱進，1970年代適逢通膨最嚴重的年代，側重在物價，消費者物價、躉售物價皆入列，1980年代台灣外貿擴張年代，燈號囊括了海關出口、製造業新接訂單，此外，票據交換、直接及間接金融也曾入選，隨後皆因鈍化而退出。2007年納入的「非農就業」歷經16年也於本次改版離開，每五、六年進行一次改版，有效的讓燈號反映景氣變化，上回改版是2018年，距今已五年半，對於本次改版的努力我們深表肯定，美中不足的是「批發、零售及餐飲」未被改正，盼主事者三思，以讓新版燈號更加完美。