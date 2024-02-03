基隆東岸廣場營運期間屆止，前得標廠商的「租客」NET卻跳出來主張，擁有所增建的二、三、四層樓建物所有權，這等於是在指控前市長林右昌包庇NET，於情於理不可能為真。

依據《促參法》，不論是OT、ROT、BOT，最重要的就是後面這個T，"transfer"、移轉。 現在NET的主張，就像大巨蛋營運期間過後，遠雄主張自己有大巨蛋所有權，並指控接手營運的台北市府是「竊占」、「強盜」；若這樣的主張合乎當初的契約，那麼簽署這樣契約的首長，就等於是喪權辱「市」。

市政是一棒接一棒，林右昌與謝國樑是前後任的基隆市長，謝國樑也有責任去捍衛林右昌的清白，不允許NET污衊林右昌，說林前市長同意簽署一個「廠商增建市府無所有權」的契約。因此在東岸廣場產權屬市府這個議題上，應該是只有基隆，不分藍綠。

最後就法論法，依據《促參法》第8條，「民間機構投資增建、改建及修建政府現有建設並為營運；營運期間屆滿後，營運權歸還政府」，就算東岸廣場的二、三、四樓是NET出資增建，營運期間過後也同樣要歸還市府。今天NET的種種法律動作，實在看不出意義何在。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※