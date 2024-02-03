《華盛頓郵報》獨家報導，位在台灣台中的集盛國際興業持續出口電腦數控工具機（CNC）給莫斯科「I Machine科技公司」，I Machine利用台灣進口的精密工具機生產攻擊型無人機，重創烏克蘭軍隊。華郵指稱，台灣集盛公司此舉，恐有違台灣及西方國家去年一月針對向俄國出口技術祭出的禁令。集盛公司表示，該公司出口的目的地是土耳其，且出口的都是不受管制的電子零件。

刀具可以用來料理食材、烹飪美食，可以用來裁切紙張、木材；但刀具落在罪犯手中，也可成為殺人的工具；那麼，各國政府應否禁止刀具生產和進出口？生產刀具的上游技術和原材料，包括鐵礦、煉鋼和奈米技術的研發和半成品，應否一概禁止？或者，各國政府應該找出持械犯罪的原因，消滅國內和國際持械犯罪的淵藪？

同理，國與國之間爆發大規模的衝突或戰爭時，一國可以提供具有大規模毀滅性和殺傷力的武器裝備給衝突當事國，卻禁止第三國出口可能用以生武器的原材料、機械和工具嗎？西方國家可以提供以色列內嵌台灣製造芯片的導彈，讓以國軍對屠殺加薩地區的民眾；也可以將武器運往烏克蘭，對戰俄軍；為什麼台灣廠商卻不能將精密工具機出口到與戰爭無關的第三國？第三國要將工具機輸往何處，台灣廠商豈能控制？而工具機被用來生產攻擊性無人機，又與台灣廠商何干？作為世界秩序領頭羊的國家，不該反躬自省，設法消弭區域衝突的因子嗎？

直接提供武器彈藥的，自詡為正義之師，振振有詞，販售和平戰爭兩用的工具機，反受譴責與懲罰？霸權主義下的國際秩序，哪裡有道理可言！

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