最近大陸宣布啟用M503航線的W122、W123銜接航線由西向東飛行，不意外的，再度引起民進黨的激烈批評，但說來說去，也無非就是蔡政府這些年來的陳詞濫調，外界也並不期待民進黨的批評能對大陸的決策產生任何的反制作用。

一個值得注意的細節是，大陸在宣布這一政策的同時，也大動作解釋了背後的技術性原因，強調這是大陸航線擁擠所勢必要採取的措施，而大陸所明言的這些理由，也不能簡單以「藉口」來加以無視或否定。恰恰相反，順著這類技術性原因的邏輯重新梳理大陸對台決策的思路，反而更能體會大陸這些年來的善意。

事實上，從M503航線的議題出現以來，大陸就突出航路擁擠的問題，而之所以這些年來沒有全部啟用，其背後當然有其政治緣由，是大陸顧慮台灣方面的觀感，尤其是不想讓當時的馬政府難堪，而做出了讓步。到了蔡政府時期，大陸依然沒有全部啟用，也說明大陸沒有打算與蔡政府翻臉，依然保留了對話和互動的空間。

換言之，如今兩條銜接航線的啟用，只不過是大陸做了早就想做的事，而現在兩岸關係的不睦恰恰讓大陸減少了顧慮，不必再被兩岸政治考量所羈絆。

在蔡政府治下的兩岸關係背景中，這其實並非大陸第一次這麼做，之前ECFA的政策調整，以及大陸在中南美洲、太平洋地區爭取台灣邦交國，一方面固然可以從大陸對台施壓的角度來解讀，另一方面其實也完全可以理解為，這是大陸早就想做而現在終於能做的事情。易言之，這些事情過去大陸之所以沒有做，絕非大陸沒有能力或者沒有意願，而是純粹是為了向台灣方面釋放善意，但現在的局面也很清楚，這種善意並沒有被台灣方面接收到，反而被視為理所當然。

民進黨政府在其抗議的言詞中總不忘提及對等尊嚴，但其實誰都知道，台灣只會跟大陸提對等，而跟美國、日本等其他國家打交道時，從來不敢奢談對等。這些年大陸社會常有「吃飯砸鍋」之議，概指一方面好處占盡，另一方面又肆無忌憚批評，民進黨的這種心態就是絕佳的詮釋，而大陸現在正是校正回歸的時機。

進一步言，民進黨對大陸不斷索取的所謂對等尊嚴，其實正是兩岸不對等的表現，看看大陸商務部的調查結論就知道，許多台灣方面承諾的事項均沒有落實，大陸也沒有深究。

而從地緣政治的角度看，蔡政府一面倒的支持美國戰略布局，甘願充當對抗乃至遏制大陸的馬前卒，這對大陸顯然是極大的危險，在這種情況下大陸已經是盡力的克制。如果民進黨嘗試著換位思考，恐怕也會被自己的一面倒政策嚇出冷汗，他們會發現自己是整個亞太地區唯一一個完全不搞戰略平衡的地方，是將自己置於中美對抗的最前線。

現在賴清德正在盤整未來的兩岸政策，如果能調整一下過去的思維模式，或許會為兩岸開創更多的可能性。