中共政治局委員兼外長王毅與美國國安顧問蘇利文，1月26至27日在泰國會晤，會談超過12小時。白宮官員表示，正安排國務卿布林肯再次訪華，及兩國元首，在未來數月內通話。

習近平與拜登2022年和2023年分別在印尼峇里島和美國加州舉行峰會；蘇利文去年迄今與王毅已四度會面對面會談。中美高層頻密而又長時的會談，到底談些什麼，及彈出什麼，自然受到各方高度關注。

觀察的第一個角度是態度，誰更積極主動，誰相對消極被動。由於中方對印尼峰會後美方並未認真落實承諾有所不滿，因此對美方一再提議的再度峰會遲不表態，去年底的舊金山峰會就是中方不忍太潑美方冷水下舉行的，既然如此，習近平就在峰會中對拜登直話直說，攤出了底牌。

觀察的第二個角度是各自的關注。美方的關注相當廣泛，從經濟、科技、毒品、氣候、軍事、地緣等等；中方的最高關注說到底就一個：台灣問題。說白了，只要在台灣問題上有進展，其他都可以談；否則，沒啥興趣。加州峰會既然是你美國期待的，習近平因此就台灣問題對拜登提了三點：一、停止武裝台灣；二、支持中國和平統一；三、中國終將統一也必然統一。

觀察的第三個角度是會後的發言或聲明。這次王、蘇12小時會後，雙方評價略有不同，美方表示是具有「建設性的」，中方則是「富有成果的」。中方用字遣辭一向謹慎保守，因此「富有成果」這4個字，充滿懸念，合理的推測，大概率與台灣問題有關。

果真如此的話，那麼就要解讀何以致此？為何美方會在台灣問題上讓北京覺得「富有成果」？對此，我有三點看法，第一，所謂中美大博弈，博弈有競爭、鬥爭、合作、交換各種可能。競爭、鬥爭形式或異，本質相同；合作、交換也是形式或異，本質相同。近年來，美國鬥中國不遺餘力，使出渾身解數卻未見其效，甚且自傷，似乎到了該改弦易轍的時候。

其次，美國霸權式微已是掩蓋不住的事實，擬以俄烏戰爭拖垮俄國圖謀未成；以巴衝突下，美國支持的中東小霸王以色列善戰神話破滅；紅海航行自由竟被小小胡塞武裝整得滿臉豆花；與此同時，俄、朝關係加強，朝、韓關係惡化，金正恩蠢蠢欲動，美國面對的是空前的處處烽火。不僅如此，美國霸權在全球各處的軍事基地竟成了反美組織一個又一個的活靶，美國欲得安寧，必須穩住俄羅斯、伊朗、北韓，全球只有中國對此三國有一定程度的影響力。

再其次，美國在台海及西太的軍事優勢也在迅速喪失之中，傳統台灣牌的效用遞減，不如、或者必須換一種打法。

因此，有理由推測，美國必須在北京最關注的台灣問題上，做出讓北京覺得「富有成果」的安排，才能讓北京在美方關注的諸多議題上做出讓美方覺得「具有建設性」的回應。這在本質上就是交換，而且是大交換了。是否如此，且看劇情的繼續發展。

（作者為鳳凰衛視資深評論員）