中共民航局自2月1日起單方面取消M503航線西移6浬的偏置，與海峽中線幾乎重疊，並同時連結M503航線的W122、W123航線由西向東飛行。此種未經雙方溝通即擅自更改航路，不難看出刻意凸顯兩岸矛盾，並以民航需求為由來逐步達到改變台海現狀的目的。

M503航線是屬於民航專用的空中航路，其航線是由北向南的單向飛行，其起訖點都在中共所管制的「上海飛航情報區」內，而台灣所管轄的「台北飛航情報區」與中共的「上海飛航情報區」，是在台灣海峽中線以西即開始重疊，此次未經協調即將東移至台海中線，顯然就是政治溝通問題，但因台海空域具有軍事的高敏感性，因此格外引人矚目。

首先不難理解，若為考量節約油耗成本，則應以向大陸沿海修正為原則，畢竟飛行「切內圈航行」原本就較省油，而且又能增加航行的安全裕度，何樂不為。現在卻向外、向台灣一方修正航路，變成繞遠路而飛，則一年成千上萬架次所累積的額外油耗費用必然相當可觀，而且又更接近原本就存在的國際航路，在擁擠航路中增加飛行架次自然會增加飛行風險。

再者，由於M503航線屬於「上海飛航情報區」的管制範圍，但由於緊鄰「台北飛航情報區」，因此雙方應就航線規畫進行協商，然中共單方面即自行決定，並未與台灣協商。目前台灣並非「國際民航組織」（ICAO）會員，無法透過此法律途徑及對話平台溝通。由於具有威脅性的共機經常穿越過海峽中線至台灣傳統空域活動，造成台灣非常大的空防壓力，因此再向台灣壓縮民航的專用航路，在目前兩岸缺乏互信的狀況下，若另有隱而不顯的軍事意圖時，則會增加更多的航空鑑別難度及應變壓力。

以色列曾在1976年所實施的「恩德比行動」，即為解救當年被「巴勒斯坦解放組織」所劫持客機的人質，發動突擊遠在非洲烏干達的恩德比機場，在來回共4000公里的長途飛行中，為安全執行營救任務，這些軍機一起飛即以民航編號混充，載送100名以色列特戰突擊隊員，穿越非洲敵對國家，成功到達恩德比機場並立即展開閃電突擊，擊斃全部劫機分子並炸毀11架烏干達空軍戰機，全部任務在一小時內結束，成功解救所有人質。

目前兩岸軍事對峙嚴峻，中共軍機、軍艦在台海周邊活動頻仍，在現代化武器裝備性能大幅提升下，台海戰略縱深更形短淺，在時、空環境不斷向台灣單向壓縮下，台灣幾乎已無充裕戰略預警時間，倘若中共以軍機偽冒方式對台用兵，則台灣根本毫無招架之力，兵家一向強調「料敵從寬，律己從嚴」，在中共強調統一使命感及緊迫感的同時，台灣一定要多方籌謀積極應對，不可輕敵。

（作者為前空軍中將副司令、國立清華大學講座教授）