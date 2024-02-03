民進黨中評會近日大陣仗開除50人黨籍，中評會主委賴瑞隆強調，黨員應遵守黨的紀律，「絕不容許違紀行為」。雖然新潮流表示賴清德已退出新潮流，但此次黨紀處分正是由「新潮流菊系」的賴瑞隆所執行，確實彰顯新潮流在綠營的主導地位仍會繼續維持；同時，選後「大開鍘」動作俐落，態度明確，也是為賴清德5月就任總統營造氣勢。

民進黨中評會開會討論違紀參選助選案、各縣市黨部違紀除名案，決議將50人開除黨籍，另有37人停權1年。被開鍘的名單中，包含列名民眾黨不分區立委名單的民眾黨祕書長周榆修，由地方黨部評議除名的包括洪智坤、郭正亮、蔡沐霖、陳右豪、「Linbay好油」林裕紘等人。

賴清德堪稱是歷屆黨主席最重視黨紀者，此次黨紀處分則是很有新潮流派系的作風。從台南市議長選舉的疑似跑票，到前立委趙天麟、行政院副院長鄭文燦身陷桃色風波，賴清德都提醒「黨員若言行失序，必嚴明黨紀」。

此次民進黨對50名黨員開鍘，就是賴清德所主張黨紀路線的貫徹。只是讓人好奇的是，為何去年12月中，先開除立法委員選舉的違紀參選及退黨參選者，如今大選已經落幕，又要再開除50人？且開除的人數之多，詳細原因為何？選擇選後再開除的考量又是什麼？尤其，此次被開鍘的對象中有人觸及桃色風波，但中評會為何未討論趙天麟、鄭文燦案？

此次開除案還有一個特殊之處，亦即回頭處置了2022年的九合一違紀參選案、九合一違紀助選除名案。當然，中評會可以解釋，本屆的中評委是在2022年7月所選出，所以現在來處置前年的案子並沒有問題；只是，賴清德是在2023年1月才擔任黨主席，為何要處置2022年的案件？是因為當時涉及的情節異常嚴重，所以才非得處置不可？

整體而言，民進黨一口氣處置50人的黨紀案，是否全是違紀參選、退黨參選、違紀助選、一般違紀者，或者也包括「言行失序」者，事關民進黨員的權益，關於這點問題，中評會有必要詳細對外說明。

但無論如何，民進黨在「選後」大開鍘，確實是已用具體作為，提醒黨員遵守紀律，未來若從政黨員言行失序、不符合社會期待，必定嚴明黨紀。隨著賴清德即將在520就職總統，這次由賴瑞隆所出面捍衛的黨紀行動，相信將發揮相當程度的震懾作用，讓黨內感受到很有賴清德風格的「新氣象」。

（作者為台北城市科技大學企業管理系教授）