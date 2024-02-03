過去8年，立法院從最高民意殿堂，變成被官員咆哮還要說謝謝的小弟。因此，新國會開議後的首次總質詢，韓國瑜的首要工作就是找回國會尊嚴，讓傲慢到骨子裡的閣員得到應有的「震撼教育」，別讓行政院長帶頭嘲笑立委「袂見笑」的民主笑話再度重演。

2016年蘇嘉全宣誓就職立法院長時說，他會超越黨派，把國會還給人民。2020年游錫堃就職時則說，醫治民主之弊唯有更民主，他會在「議權民授」的基礎上提升國會地位與功能。結果，這些誓詞如屁一般，無聲無息只聞其臭。

8年來我們看見，傳統上溫文有禮的外交部長，到吳釗燮時卻在立法院捶桌頓足，挑釁立委「等你做總統就來廢掉外交部」；本應彰顯智慧文明的文化部長，到李永得時卻侮辱凡事到立法院都變災難；連只是代理內政部長的花敬群，一個不爽快就逕自離開備詢台把立委晾一邊。至於蘇貞昌，從「吵死了」、「袂見笑」到「叫什麼叫」，每句話更像把立委踩在地上來回搓磨。

有人說，這種立法院是橡皮圖章，但更精確的說，其實立法院已罹患被虐待症候群，習慣性把行政部門的羞辱看成讚美，還處處替不合理的預算找理由，上演「要五毛，給一塊」的症頭，否則又怎會出現高雄前鎮漁港要3千萬給81億的荒謬現象？

或許，蘇貞昌真說對了，這幾年的立法院真是「袂見笑」，才會如此失態、失職、失格。隨著新國會的到來，囂張慣了的民進黨官員，如果仍繼續有像蘇嘉全、游錫堃這樣的院長呵護縱容，豈有不軟土深掘的道理？這種國會，絕非人民的國會。韓院長背負選民所託，絕不能容許行政官員在立法院群魔亂舞的怪象再發生。