在綠白相騙的驚滔駭浪中，韓國瑜當選立法院院長，我有種直覺，韓流或許要復甦了。

如同之前18年沉寂後，「辣個男人」石破天驚擄獲眾多台灣人的心，進而贏得高雄市長選舉，這一次他沉潛幾年後，再度攻克立法院長寶座，一躍而成目前國民黨最高職位的公職人員。

然而與2018年不同的是，當時韓流是在選舉中，韓以普羅身段及庶民語言鍛鑄的，這一波的韓流必須奠基於相對困難的立院領導統御上，甚至是國民黨立委的表現上。

口袋國會的資料顯示，國民黨執政時（第八屆），立委表現（評鑑獲獎比率）僅略勝於民進黨；反之，國民黨在野時（第九、十屆），立委表現卻明顯落後民進黨，這顯示民進黨善用行政資源挹注立委的優勢。新一屆的國民黨委員雖以地方經營取勝者大幅減少，尤其北市立委都以高媒體曝光度、社群聲量見長，問政品質躍升，但如何強化整體作戰力，實行有效監督，進而透過立法，主導政策，讓民眾有感，才是見真章的硬功夫。

要改造國民黨立委的體質，韓院長必須調和各黨，新塑議事規則，例如法案賦予立委冠名權，無論朝野協商或三讀通過皆標示「立委」法案，並允許立委草案可逕行審查與朝野協商，毋須待行政院對案。其次，落實委員會中心主義，下放人事同意權的審查至各委員會；另一讀通過法案，若朝野協商有重大變更，須經委員會召委同意。最後，在立法院預算中納入各黨團辦公室補助，使補助建制化與常態化，俾為立委提案的後勤部隊。

如此，國民黨才能透過立法院將競選政見落實，讓民眾有感，才能換取其4年後的支持，韓院長也才可能成為六都市長以外的另一個選擇。而江啟臣搭檔副院長，更強化了這個可能性，其專長為國際政治，透過國會外交，構建歐美溝通，加上曾任黨主席的資歷，可補足國民黨12年未執政，總統候選人所缺的中央歷練與視野。

然韓江配仍有必須克服的難題，即如何吸納白色選票？此次大選，約有83萬原投韓選民改投柯P，若4年後仍是三腳督，他們會不會回流？又或柯P不選，賴清德此次短少的259萬票，會不會又回籠綠營？再或韓柯聯手，是否真能成就勝選方程式，還是又讓白色小草投不下去？

這些變數端賴未來立院三黨各有算計的鬥爭而定。立法院長國民黨雖是贏家，但為被動的贏家，反而綠白互鬥，綠營雖犧牲了一個院長，但換取不用分享內閣職位或立院召委的慘勝，甚而凸顯柯P從藍白合至綠白合破局的變變變、騙騙騙形象，慢慢剝離藍白／綠白混血的認同感，讓其影響力在20趴封頂，或者反映其在立法院不到10趴的真正實力，降低未來對民進黨執政的干擾。

短期間民眾黨雖可靠小草活在「柯P好棒棒」的平行世界撐住，但用「以小搏大」戰術周旋其他兩黨，不僅兩黨內部無法擺平，更易形成兩面作戰，耗損柯P2028再起的元氣。

如果韓流真的再起，進而贏得2028，永遠的柯總召未來回想起今日決定，會不會後悔沒有投黃珊珊？他或許也只能嘆息海海人生，一切都是命啊！因為此刻的民進黨派系無法一致同意放棄游錫，這會引起組閣的反撲，對賴更不利。且院長與副院長選舉為獨立賽局，誰能保證民進黨投了黃珊珊，民眾黨8票就能全數開給民進黨呢？柯建銘如何能擔負賠了夫人又折兵的後果？三黨不過半就是讓我們看清不是藍綠惡鬥，而是藍白綠大混鬥，王八不用笑綠豆啊！

（作者為元智大學資訊管理學系教授）